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محافظ البحيرة يعد بإنشاء كوبرى مشاه بقرية أبو الجود

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محافظ البحيرة يعد بإنشاء كوبرى مشاه بقرية أبو الجود محافظ البحيرة يعد بإنشاء كوبرى مشاه بقرية أبو الجود

قام أمس الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة بزيارة محطتى المياه القديمة والجديدة التى يتم إنشائها بأبو حمص وذلك لمتابعة الأعمال المنفذة بهما وللتأكيد على إنهاء العمل بالمحطة الجديدة قبل 2013/12/31

وفى إطار الزيارة قام المحافظ بزيارة مستشفى أبو حمص المركزى، وقد أمر بتلافى جميع السلبيات الخاصة بالرعاية الطبية وقيام المرضى بصرف الأدوية من خارج المستشفى وكذا الإهمال الشديد فى البنية الأساسية وتواجد مياه الصرف الصحى داخل حدائق المستشفى وتم مقابلة المرضى والتعرف على مشاكلهم والوقوف على مستوى الخدمة الطبية والصحية.

ومن جانبه أكد هدهود على أهمية تولى مديرى المستشفيات داخل المحافظة مسئوليتهم لتحقيق الرعاية والخدمة الصحية بأفضل صورة.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة بمسجد قرية أبو الجود بأبوحمص وتم مناقشة الأهالى فى مطالبهم ووعد بدراسة بعض المطالب التى تتمثل فى إنشاء كوبرى علوى للمشاة أمام القرية وتعويض بعض الأهالى مادياً على الأراضى التى تم نزعها لتوسيع الطريق الزراعى وإنشاء مزلقان سكة حديد أمام القرية.

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مصر 365