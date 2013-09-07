أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السفيرة التلاوى تشارك فى أولى جلسات لجنة الخمسين الأحد المقبل

Google+ Print
السفيرة التلاوى تشارك فى أولى جلسات لجنة الخمسين الأحد المقبل السفيرة التلاوى تشارك فى أولى جلسات لجنة الخمسين الأحد المقبل

تشارك السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فى أولى جلسات لجنة الخمسين المنعقدة يوم الأحد المقبل، لمناقشة تعديل الدستور.

وأكدت التلاوى فى تصريحات اجتماع لجنة الخمسين, والمحدد له يوم الأحد المقبل هو جلسة إجرائية للجنة ليتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة, والوكيلين من بين أعضائها.

وأضافت التلاوى، أن الجلسة الإجرائية طبقا للقانون من المقرر أن يرأسها أكبر الأعضاء سنا, والذى سيتم تحديده بمجرد انتهاء اللجنة الفنية المشكلة بأمانة بمجلس الشورى, والتى تتولى استقبال أعضاء لجنة الخمسين لتسجيل واستيفاء بياناتهم, واستخراج الكارنيهات الخاصة بها، وأن رئاسة أكبر الأعضاء سنا سيكون للجلسة الإجرائية الأولى, والتى سيتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها الخمسين ليتولى الرئيس بمجرد اختياره رئاسة الجلسة الإجرائية الثانية لانتخاب وكيلين للجنة, وتشكيل هيئة مكتب للجنة من بين أعضائها.

وقالت التلاوى، إن عملية الترشيح لتلك المناصب, والانتخاب ستكون قاصرة على أعضاء لجنة الخمسين الأصلين دون الـ 49 عضوا الاحتياطى, والذى لا يحق لهم التصويت, أو الترشح على تلك المناصب إلا أنه يجوز لهم حضور كافة اجتماعات اللجنة لمتابعة أعمالها, والمشاركة بها دون أى تصويت لهم, والذى يقتصر على الأعضاء الخمسين الأصلين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب