السفيرة التلاوى تشارك فى أولى جلسات لجنة الخمسين الأحد المقبل

تشارك السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فى أولى جلسات لجنة الخمسين المنعقدة يوم الأحد المقبل، لمناقشة تعديل الدستور.

وأكدت التلاوى فى تصريحات اجتماع لجنة الخمسين, والمحدد له يوم الأحد المقبل هو جلسة إجرائية للجنة ليتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة, والوكيلين من بين أعضائها.

وأضافت التلاوى، أن الجلسة الإجرائية طبقا للقانون من المقرر أن يرأسها أكبر الأعضاء سنا, والذى سيتم تحديده بمجرد انتهاء اللجنة الفنية المشكلة بأمانة بمجلس الشورى, والتى تتولى استقبال أعضاء لجنة الخمسين لتسجيل واستيفاء بياناتهم, واستخراج الكارنيهات الخاصة بها، وأن رئاسة أكبر الأعضاء سنا سيكون للجلسة الإجرائية الأولى, والتى سيتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها الخمسين ليتولى الرئيس المنتخب بمجرد اختياره رئاسة الجلسة الإجرائية الثانية لانتخاب وكيلين للجنة, وتشكيل هيئة مكتب للجنة من بين أعضائها.

وقالت التلاوى، إن عملية الترشيح لتلك المناصب, والانتخاب ستكون قاصرة على أعضاء لجنة الخمسين الأصلين دون الـ 49 عضوا الاحتياطى, والذى لا يحق لهم التصويت, أو الترشح على تلك المناصب إلا أنه يجوز لهم حضور كافة اجتماعات اللجنة لمتابعة أعمالها, والمشاركة بها دون أى تصويت لهم, والذى يقتصر على الأعضاء الخمسين الأصلين.