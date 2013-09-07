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أسرار

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أسرار أسرار
إحباط الكوادر المؤهلةأقدم أحد الفنادق الكبرى بمكة المكرمة على تشغيل عدد من الكوادر ، حيث وفرت إدارة الفندق عددا من الوظائف، منها على سبيل المثال «مقدم طعام» و«فني تكييف وصيانة» و«حامل حقائب»، واشترطت حصولهم على شهادات جامعية، مما أشعر الكوادر السعودية الشابة المؤهلة الشابة بالإحباط جراء إقدام القطاع الخاص على مثل هذه الاشتراطات.ضعف السعرتذمر عدد كبير من الأشخاص بعد افتتاح مطعم شهير بمكة المكرمة والذي يعد من أشهر المطاعم التي تقدم وجبات سريعة، بعد أن أقدمت إدارة المطعم برفع المشروبات الغازية إلى بضعف سعرها في الخارج في خطوة اعتبرها المواطنون عدم مبالاة بالنظام وغياب لدور الجهات المختصة.

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