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تنظيم ندوتين عن السل والرضاعة الطبيعية

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تنظيم ندوتين عن السل والرضاعة الطبيعية تنظيم ندوتين عن السل والرضاعة الطبيعية

 ناصر القثامي (مكة المكرمة)

تنظم إدارة التدريب والأبحاث والتعليم المستمر بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، ندوتين الاولى بعنوان «يوم السل العالمي 2013»، وذلك في 11 سبتمبر، والتي تستهدف فئة التغذية والتمريض والمثقفين الصحيين.واوضحت ادارة العلاقات العامة بالمستشفى بأن الندوة معتمدة من قبل الهيئة للتخصصات الصحية بواقع 7 ساعات تعليم طبي مستمر، كما تنظم الندوة الثانية والتي ستكون بعنوان «الرضاعة الطبيعية» مبينة أن الهدف من الندوة العمل على تقديم الوسيلة المثلى في كيفية توعوية وتثقيف الأمهات، وذلك في الفترة من( 11-12 ذي القعدة 1434هـ )، والتي تستهدف فئة الأطباء والتمريض والمثقفين الصحيين، علماً أن الندوة معتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 6 ساعات تعليم طبي مستمر .وقالت إنه وحرصاً على تطبيق نظام التسجيل الالكتروني لأنشطة التعليم الطبي المستمر من خلال صفحة الإنترنت للهيئة، فعلى الجهات المشاركة ضرورة الرفع المبكر لأسماء المرشحين.

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