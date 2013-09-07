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اختتام «تحرير المراسلات والتقارير» لمنسوبي وزارة الحج

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اختتام «تحرير المراسلات والتقارير» لمنسوبي وزارة الحج اختتام «تحرير المراسلات والتقارير» لمنسوبي وزارة الحج

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

تستضيف كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى 30 متدربا من منسوبي حرس الحدود، وذلك في البرنامج التدريبي «الدعوة الأساسية التاسعة» الذي ينظم سنويا، لاسيما أن هذا البرنامج مستمر لمدة فصلين دراسيين يتلقى خلالهما المتدربون دروسا معمقة في القرآن الكريم وتفسيره والحديث الشريف وعلومه والعقيدة والفقه واللغة العربية.وأوضح عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عبدالرحمن بن حسين أبو الخيور أن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل مرشحي حرس الحدود شرعيا لزيادة كفاياتهم في التعامل مع مهامهم الوظيفية والتوعوية داخل قطاعهم الأمني، مشيرا إلى أن الكلية تقدم هذه الدورة في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة أم القرى والإدارة العامة بحرس الحدود، معربا عن شكره لمعالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق بن بكري عساس على حرصه ومتابعته الدائمة لبرامج الكلية التعليمية والتدريبية والتي كان لها الأثر البالغ في ما وصلت إليه من جودة وتميز.وفي جهة أخرى، اختتمت دورة «تحرير المراسلات والتقارير» التي نظمتها كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى لمنسوبي وزارة الحج لمدة خمسة أيام بمعدل خمس ساعات يوميا بحضور 75 متدربا تم توزيعهم على ثلاث مجموعات تدريبية.

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