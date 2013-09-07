صدور السجل التجاري لـ «خيرية توفير الدواء»

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

حصلت الجمعية الخيرية لتوفير الدواء بمنطقة مكة المكرمة على السجل التجاري الخاص بها، وذلك بعد استكمال كافة الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة للجمعيات الخيرية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر الميمان أن الجمعية بعد إصدار سجلها التجاري، سيتاح لها التعمق في زيادة أعداد مستفيديها من أدوية الصيدلية التي توزع مجانا على الفقراء والمساكين العاجزين عن شرائها، مشيرا إلى أنه أتيح الآن تسجيل جميع موظفي الجمعية في برنامج التأمينات الاجتماعية وتسجيل الجمعية في برنامج تنمية الموارد البشرية التي بموجبها تدعم رواتب الموظفين وكذلك بإمكان الجمعية من خلال السجل التجاري فتح صيدليات تجارية يعود دخلها إلى مستفيدي الجمعية.