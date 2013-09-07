فـرز 113 مشاركة للمنافسة على جائـزة قداسة

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

عقدت اللجنة التنظيمية لجائزة «مسابقة قداسة» التي ينظمها مركز تقني التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام بمكة أمس مؤتمرا صحفيا بمقر المركز بالرصيفة بحضور أعضاء اللجنة.وبدأ المؤتمر بعرض تعريفي للمسابقة وفكرتها قدمها أيمن السعيدي بتعريف موجز عن المسابقة واصفا المسابقة بأنها مسابقة فنية وإعلامية تسعى لترسيخ مفهوم تقديس البلد الحرام بين الشبان العرب وإثـراء المحتوى الإعلامي بكل فروع المسابقة.وبين السعيدي أن المسابقة فتحت أبوابها لاستقبال المشاركات من داخل المملكة وخارجها، حيث بلغ عدد المشاركات التي تم فرزها للمنافسة على فروع الجائزة (113) عملا.تحدث بعد ذلك ممثل فرع الأفلام عبد المجيد بامنيف، عن عدد الأعمال المشاركة ومعايير اختيار لجنة التحكيم للفرع، فقال: إن أحد أسس اختيار اللجنة المنظمة لجميع فروع المسابقة من المحكمين هو التنوع الفكري الذي خلقته المسابقة باختيارها اللجنة من هواة وأكاديميين ومحترفين بالمجال.. وأضاف: تم ترشيح (11) عملا للجنة التحكيم استوفت معايير المسابقة، معظمها من المملكة وهناك مشاركتان من جمهورية اليمن.. فيما أوضح سلمان فلاتة ممثل فرع التصويـر الفوتوغرافي أن عدد المشاركات بفرع التصويـر بلغت 80 مشاركة، منها مشاركتان من خارج المملكة فقط.كما بلغ عدد المشاركات المرشحة عن فرع الإنشاد 22 مشاركة.