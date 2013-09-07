خطوط المياه والصرف تعدل تصميم «جبل النور»

«جسر» بدلا من إشارة حد الحرم وإزالة «المعيصم».. المقاطي:

سلمان السلمي (مكة المكرمة)

كشف المهندس خالد المقاطي مدير ادارة المشاريع الكبرى بأمانة العاصمة المقدسة أن الشركة المنفذة لمشروع جسر جبل النور قد قامت بتعديل تصميمه نتيجة لاعتراض خطوط مياه وخطوط صرف صحي وكذلك خطوط للضغط العالي والمنخفض.وأشار إلى أنه قد تم طرح خيارين على الشركة المنفذة وهما: إما تعديل التصاميم وإما نقل هذه الخطوط إلا انه بعد دراستها وجد ان نقل الخطوط ستكون له تكلفة عالية لذلك اضطرت الشركة الى تغيير التصاميم بما لا يؤثر على تنفيذ المشروع.وأضاف المقاطي: إن نسبة الإنجاز في هذا المشروع بلغت 52% وتبلغ تكلفته 69 مليونا ومدة تنفيذه خلال 24 شهرا وهو عبارة عن «جسر» سيحرر الحركة المرورية للسيارات القادمة الى مكة المكرمة والخارجة منها، مشيرا إلى ان طول الكوبري يبلغ 400 متر في كلا الاتجاهين مع إتاحة حرية الحركة أسفله للراغبين في الدخول الى حي الغسالة وحي جبل النور، لافتا الى انه سيتم إعادة فتح الطريق مؤقتا خلال موسم الحج لهذا العام.وأبان ان مشروع الطريق الدائري الرابع نفذ منه حتى الآن 12 كيلو متر من جهة حي العوالي وجار حاليا تنفيذ 46 كيلو متر مع ترسية مشاريع يبلغ طولها سبعة كيلو مترات خلال الأشهر الثلاثة القادمة من جهة حي بطحاء قريش مع طريق مكة جدة السريع، مشير إلى ان تكلفة هذا المشروع تصل الى أكثر من ملياري ريال.وأوضح المقاطي ان هناك 403 عقارات سيتم نزعها لتقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق مكة السيل من جهة المعيصم وبتكلفة تصل الى 418 مليون ريال ويتوقع الانتهاء منه خلال السنتين القادمتين، مشيرا الى انه ستتم إزالة جسر المعيصم الحالي بعد موسم الحج وسيتم في نفس الوقت مراعاة الأحياء القريبة منه مثل حي الخضراء والمعيصم لضمان سهولة دخولهم وخروجهم للطريق.وكشف المقاطي انه تجري حاليا دراسة لإمكانية ربط تقاطع شارع عمر قاضي مع طريق مكة القصيم الجديد الذي ستشرف عليه وزارة النقل بتكلفة تقدر بنحو 94 مليون ريال وسيشمل كذلك انشاء جسر بدلا من إشارة حد الحرم لافتا الى انه يتوقع الانتهاء من جسر حد الحرم في الربع الأول من العام الهجري القادم.وكان المهندس خالد المقاطي مدير ادارة المشاريع الكبرى بالأمانة قد عقد لقاء مع لجنة التواصل ببلدي العاصمة المقدسة برئاسة الدكتور خالد أبوحفاش بحضور عدد من المواطنين الذين أجاب على استفساراتهم.