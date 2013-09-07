تدريـب منسوبي أمانة العاصمة المقدسة على الممارسات الاحترافية

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للاستراتيجية والتميز المؤسسي ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي وذلك بفندق ميريديان مكة المكرمة وعلى مدى ثلاثة أسابيع بمعدل يومين في الاسبوع.وأوضح مساعد الأمين للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة الدكتور عادل فيدة أن الأمانة حريصة على إقامة الورش التي تهدف إلى تطويـر أعمالها وخدماتها والارتقاء بمستوى أداء العاملين، مشيرا إلى أن خبير التخطيط الاستراتيجي الدكتور هاني الخضري قد تولى إدارة ورشة العمل، حيث تميزت الورش بتركيزها على الجانب التطبيقي واكتسب المشاركون فيها مهارات متعددة..ومن جانبه ذكر المهندس أحمد بشاوري بأن الدورة عبارة عن ثلاث ورش عمل استهدفت في هذه المرحلة كافة القيادات في البلديات الفرعية حيث شارك المشرف العام على البلديات الفرعية ومساعدوه ورؤساء البلديات الفرعية ومديرو الشؤون الفنية والخدمات، كما شارك في الورش مساعد الأمين لتقنية المعلومات وقيادات الادارة العامة لتقنية المعلومات، وكان مجموع المشاركين في الورش الثلاث أكثر من (50) مشاركا، وهي تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي تنظمها الأمانة لنشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي بين منسوبيها.