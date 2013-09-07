جامعة المؤسس تطلق ماجستير التمويل الإسلامي

حسين هزازي (جدة)

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معهد الاقتصاد الإسلامي أمس، برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي والذي يعتبر باكورة البرامج التعليمية للمعهد باعتباره أول درجة علمية يقدمها بعد أكثر من ثلاثة عقود من البحث العلمي الدؤوب، كما ستبدأ الدراسة في البرنامج اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1434/1435هـ.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور شارع البقمي، أن إطلاق البرنامج يهدف إلى تأصيل المفاهيم الشرعية والأخلاقية في صناعة التمويل، وتلبية حاجة المؤسسات المالية الإسلامية للكوادر البشرية، ودعم وتطوير القدرات العلمية والمهارات العلمية للعاملين بها، مشيرا إلى أن البرنامج صمم ليكون حلقة وصل مع القطاعين الخاص والعام، وتحديدا مؤسسات التمويل، بهدف تعزيز العلاقة المتبادلة بين النظرية والتطبيق أو الفكر والممارسة، وذلك لترشيد الأعمال التمويلية بالقيم الأخلاقية والتي يعتبر ديننا الإسلامي منارة لها. مشيرا إلى أنه للحصول على القبول في البرنامج يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس، واجتياز اختبار القدرات للجامعيين، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل أو ما يعادله)، وتقديم سيرته الذاتية مفصلة مع توصيتين علميتين وخطاب يوضح طبيعة العمل. كما يجب أن يتحقق في المتقدم شرط الخبرة العملية الممتدة لثلاث سنوات على الأقل في مجال التخصص.وأشار الدكتور البقمي إلى الجهات الموجه لها البرنامج حيت يتم تأهيل خريجي البرنامج للعمل في كثير من الجهات ولتحسين فرصهم الوظيفية بها مثل: البنوك التجارية والاستثمارية، وإدارات الاستثمار في الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، ومؤسسات التمويل وشركات التقسيط، والصناديق الاستثمارية.وأكد الدكتور البقمي، أن البرنامج التنفيذي للتمويل الإسلامي يأتي من العراقة العلمية للجهة التي تقدمه، مشيرا إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز تفخر بريادتها في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، باعتبارها أول جامعة تهتم بهذا التخصص على مستوى العالمين العربي والإسلامي، والمعهد يزخر بالإنجازات العلمية والجوائز العالمية والرواد من الباحثين والمكتبة الكبيرة المتخصصة والعلاقات المحلية والدولية.من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن عبدالله باسودان، وكيل معهد الاقتصاد الإسلامي للدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بقرب موعد التقديم لبرنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي، وبين المعلومات المهمة المتعلقة بالبرنامج والتي تهم المتقدمين له والراغبين في الالتحاق به. وبين باسودان، أنه سيبدأ التقديم للبرنامج يوم 2/11/1434هـ ويستمر حتى يوم 27/11/1434هـ من خلال بوابة القبول الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا، وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1434/1435هـ، مشددا على أن اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي يقيمه المركز الوطني للقياس والتقويم مطلب أساسي للقبول، حيث ستدرج درجة الاختبار في نموذج التقديم الإلكتروني.