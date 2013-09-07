72 مليوناً لسفلتة 14 مخططاً في جدة

كشف أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس عن قرب تنفيذ مشروع سفلتة 14 مخططا للمنح في جدة بكلفة تصل إلى 72 مليون ريال.

> وأوضح الدكتور أبو راس أن المشروع الآن في مرحلة الترسية على الشركة المنفذة عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسيتم تحديد الشركة خلال الأيام القريبة المقبلة.

> واستطرد أمين جدة خلال حديثه في صفحته على «تويتر» قائلا: «فيما يخص سفلتة وإنارة مخططات المنح السابقة فهذا موضوع وضعت له أولويات بناء على معايير موضوعة من الوزارة، ووفقا للنظام، حيث تم عرض أولوية المخططات على المجلس البلدي لمراجعة انطباق المعايير ومن ثم الاعتماد»، مبينا أن المعايير التي تتطلبها في عمليات سفلتة مخططات المنح هي: «ارتفاع نسبة البناء بالمخطط، وقرب المخطط من الكتلة العمرانية، وارتفاع نسبة توزيع قطع المنح على المواطنين، ودرجة بدء المواطنين بالسكن والبناء».

> وعن المخططات التي تم اعتمادها في المرحلة الأولى قال هي كالتالي:

> 505/3/ت

> 110/3/ت

> 208/ج/س

> 43/ج/م

> 220/ج/س

> 83/ج/س

> 249/ج/س

> 161/ب

> 101/ب/1409

> 203ج/س المكمل

> 310/ج/س

> 399/ج/س

> 4/ج/س

> 309ج/س

> وأعلن أمين محافظة جدة، أن عدد قطع الأراضي المستفيدة في المخططات الأربعة عشر الواقعة في المرحلة الأولى هو 15444 قطعة أرض، مشيرا إلى أنها ستساهم في دفع المواطنين للعمران والسكن في تلك المخططات.

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