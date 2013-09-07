زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جواتيمالا والسلفادور

كتب : أ ف ب السبت 07-09-2013 04:05

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر المفتوح، فجر اليوم، جواتيمالا والسلفادور المجاورة لها، حسب ما أعلن مرصد الزلازل في سان سلفادور.

وكان المرصد أعلن في وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.3 درجات، وقال متحدث باسم المرصد إن مركز الزلزال شاطئ المحيط الهادىء في جواتيمالا بين حدود غواتيمالا والمكسيك.

ووقع الزلزال على عمق 68 كلم، حسب ما أعلن مدير الدفاع المدني في السلفادور جورج ميلينديز.

وفى نفس السياق، أكدت الاجهزة الجيولوجية الاميركية وقوع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس "قوة اللحظة".

وأعقب الزلزال هزة ارتدادية بعد دقائق على وقوعه، بقوة 5.5 درجات في المحيط الهادئ، على مسافة بضعة كيلومترات من الشاطئ قبالة جواتيمالا، حسب ما أعلنت السلطات السلفادورية.