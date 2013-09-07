الأمم المتحدة تدعو لفتح جميع المعابر أمام المدنيين من وإلى قطاع غزة

أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالتدابير الأمنية الأخيرة والقيود المفروضة على معبر رفح والأنفاق بين مصر وقطاع غزة، ودعا مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلى فتح جميع المعابر أمام حركة المدنيين وأمام الواردات والصادرات المشروعة من وإلى القطاع.

وقال نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أعرب عن قلقه العميق إزاء القيود والتدابير الأمنية الأخيرة المفروضة على معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

وأضاف فرحان حق فى المؤتمر الصحفى أمس ى أن "تلك القيود أدت إلى التأخير بالنسبة للطلبة والمرضى الذين يبحثون عن علاج طبى عاجل، كما أدت إلى نقص فى مواد البناء والوقود والإمدادات الطبية".

> وأشار فرحان حق إلى أن الآلاف من الفلسطينيين تقطعت بهم السبل الآن على جانبى الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة.

ونوه إلى إحصائيات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية المتعلقة بعدد الأنفاق بين مصر والقطاع،وقال أن مصادر محلية أوضحت أنه للأسبوع الثانى على التوالي،هناك أقل من عشرة أنفاق لا تزال تعمل، مقارنة بنحو 50 نفقا خلال الأسابيع الماضية وذلك من بين أكثر من 300 نفق قبل فرض التدابير الحالية.