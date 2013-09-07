أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الاتحاد العام التونسى للشغل يحث على تقديم تنازلات للخروج من مأزق

Google+ Print
الاتحاد العام التونسى للشغل يحث على تقديم تنازلات للخروج من مأزق الاتحاد العام التونسى للشغل يحث على تقديم تنازلات للخروج من مأزق

حث الاتحاد العام التونسى للشغل أمس الجمعة التى يقودها الإسلاميون على تقديم تنازلات"مؤلمة" للخروج من مأزق حول حكمها بعد إخفاق المحادثات مع المعارضة العلمانية لإنهاء المأزق.

وتهدد الأزمة فى تونس المرحلة الانتقالية فى بلد كان ينظر إليه فى الماضى على أنه النموذج المبشر للديمقراطية الناشئة فى المنطقة وذلك بعد عامين ونصف من إسقاط رئيسها مما أثار موجة من انتفاضات "الربيع العربى".

وتشهد تونس اضطرابات منذ أواخر يوليو بعد أن أدت ثانى جريمة اغتيال لسياسى معارض من قبل أشخاص يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون إلى احتجاجات جماهيرية ومطالب باستقالة الحكومة.

واقترح الاتحاد العام التونسى للشغل استقالة الحكومة وتولى حكومة مؤقتة إجراء انتخابات جديدة ولكن حزب النهضة الإسلامى الحاكم الذى يرأس الحكومة الائتلافية ومجموعة واسعة من أحزاب المعارضة العلمانية فشلوا فى التوصل لاتفاق بشأن الفترة الانتقالية مما دفع المعارضة لإعلان انتهاء المحادثات هذا الأسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج