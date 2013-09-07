تطوير المناهج يؤخر استلام الكتب المدرسية في القنفذة

انتقدوا استخدام الوزارة لشعارين مختلفين.. أولياء أمور الطلاب لـ «عكاظ»:

أحمد الغبيشي (القنفذة)

انتقد عدد من اولياء امور في محافظة القنفذة ما صرحت به وزارة التربية والتعليم عبر وسائل الاعلام المختلفة حول البداية الجادة في المدارس، مع انطلاق العام الدراسي الحالي وقالوا لـ«عكاظ» ان ابناءهم المستجدين في الصف الاول الثانوي استلموا خلال الاسبوع الاول من الدراسة مقررات المواد العلمية إلا أن مقررات المواد النظرية لم يتسلموها الى الان، وذلك بحجة تطوير المنهج -على حد قولهم- وأوضح لـ«عكاظ» محمد الشيخي وإبراهيم الشريف وعبدالله المزيني ان الطلاب لم يستفيدوا من الاسبوع الاول استفادة كاملة بسبب النقص في مقررات الصف الاول الثانوي، وان ابناءهم اخبروهم ان الحصص النظرية اقتصرت على التعارف والأحاديث العامة فقط، مضيفين أن الإجازة كانت فرصة للوزارة للانتهاء من تجهيز كافة المقررات، حتى تكون البداية جادة فعليا واصفين تعاميم التربية لاداراتها حول البداية الجادة بالمتناقضة.وكشف علي ابراهيم عن تناقض آخر لدى وزارة التربية اكتشفه ابنه طالب الثانوي، يتمثل في وجود شعارين للوزارة أحدهما قديم ويوجد على المقررات النظرية، والشعار الجديد على المقررات العلمية للعام الحالي 1434/1435هـ، مبديا استغرابه من هذا التناقض الذي لفت انتباه الطلاب.وقال معلم لغة عربية بالمرحلة الثانوية -فضل عدم ذكر اسمه- انه تنامى الى مسامعنا تغيير المنهج في المواد النظرية، لكن المقررات لم تصل الى المدارس الاسبوع الماضي، ما حمله على اعطاء دروس للطلاب من واقع المنهج القديم، حتى لا تضيع عليه حصصه الدراسية. وأضاف انه وقع في حرج عندما سأله الطلاب عن سبب تأخر المقررات النظرية، فهو على حد قوله لا يعرف السبب في هذا التأخير، واردف قائلا: اتمنى ان تصل المقررات هذا الاسبوع، حتى لاتضيع اوقات الطلاب سدى.وأوضح مصدر في ادارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة ان نقص مقررات الصف الاول الثانوي ليس على مستوى المحافظة فحسب، بل في عدة مناطق في المملكة، وعزا سبب ذلك الى تغيير المنهج بالنسبة للمواد النظرية، لافتا إلى قرب تسليم الكتب المدرسية للطلاب.