مستشفى جنوب القنفذة في انتظار «النور»

محسن الحازمي (القنفذة)

ينتظر سكان محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها، افتتاح مستشفى الجنوب الذي تم مؤخرا الانتهاء من إنشائه واكتمال خدماته، ليلملم جراحهم ويداوي آلامهم، لإنهاء معاناتهم من الكثافة التي يعانيها مستشفى القنفذة العام، كون الخدمات الصحية التي يقدمها لا تتواءم مع الكم الهائل من المرضى الذين ينتظرون طويلا لنيل موعد أو فتح ملف إلى جانب نقص بعض الأدوية وندرتها وقلتها خاصة العقاقير المرتبطة بحياة المواطن، ناهيك عن عدم توفير بعض الكوادر الطبية وبعض الأقسام.وأفاد محمد المقعدي أن الأهالي استبشروا خيرا عند صدور قرار إنشاء مستشفى جنوب القنفذة، وبعد عدة سنوات من الانتظار لم يتحقق على أرض الواقع، متسائلا عن سبب تأخير افتتاحه، كون أداء الكوادر الطبية في المنطقة متواضعا «على حد قوله»، مؤكدا أنهم باتوا يذهبون بمرضاهم إلى المناطق الأخرى بحثا عن العلاج الآمن، مطالبا بسرعة افتتاح المستشفى وتوفير أقسام أمراض السرطان والكبد والجهاز الهضمي والتوحد والاضطراب السلوكي لدى الأطفال والعمود الفقري والأوردة الدموية والقلب والدم والأنيميا المنجلية.في المقابل أوضحت مصادر في صحة القنفذة، أنه سيتم الانتهاء قريبا من مستشفى جنوب القنفذة، لافتا إلى أنه تم اعتماد مستشفى مؤخرا بسعة 500 سرير، سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمحافظة.