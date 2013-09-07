أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

افتتاح معرض الأسر المنتجة بثلاثاء بني عيسى

Google+ Print
افتتاح معرض الأسر المنتجة بثلاثاء بني عيسى افتتاح معرض الأسر المنتجة بثلاثاء بني عيسى

 إبراهيم المتحمي (القنفذة)

افتتح مدير التنمية الاجتماعية بالقوز بمحافظة القنفذة والمراكز التابعة لها ابراهيم سالم آل حويس، أمس، معرض الاسر المنتجة بمركز ثلاثاء بني عيسى، بحضور رئيس التنمية الاجتماعية بمركز ثلاثاء بني عيسى صالح محمد العيسي، والمشرف على اعمال الاسر المنتجة بالتنمية الاجتماعية، ومشرف اعمال الاسر المنتجة بجمعية البر الخيرية، وحضور عدد من الاهالي والاعيان والاعلاميين واولياء امور الاسر المنتجة، حيث اشتمل المعرض على عدد كبير من اعمال الاسر وتنوع بين المنتجات المحلية، من عمل الحلويات والمسكرات، وورق العنب ،والبيتزا، والاشغال، والرسم، بالاضافة الى العمل الحرفية اليدوية التراثية، من الحلي والزينة.من جانبه قال آل حويس: ان المعرض يحتاج الى ان يقام على مستوى محافظة القنفذة، إلى جانب عمل معرض موحد لجميع اعمال الاسر المنتجة بالمحافظة والمراكز التابعة لها. فيما أوضح صالح العيسى ان هذه الاعمال لسيدات وبنات مثقفات وجامعيات حاصلات على البكالوريوس، في مختلف التخصصات، ويقمن بعمل المنتجات لأنها مصدر دخل لهن؛ ما يؤهلهن إلى الاكتفاء الذاتي من دخل هذه المنتجات، لافتا إلى أن الكثير من الاعراس والمناسبات والافراح يعتمدون كثيرا على هذه المنتجات والاستفادة منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية