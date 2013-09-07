افتتاح معرض الأسر المنتجة بثلاثاء بني عيسى

إبراهيم المتحمي (القنفذة)

افتتح مدير التنمية الاجتماعية بالقوز بمحافظة القنفذة والمراكز التابعة لها ابراهيم سالم آل حويس، أمس، معرض الاسر المنتجة بمركز ثلاثاء بني عيسى، بحضور رئيس التنمية الاجتماعية بمركز ثلاثاء بني عيسى صالح محمد العيسي، والمشرف على اعمال الاسر المنتجة بالتنمية الاجتماعية، ومشرف اعمال الاسر المنتجة بجمعية البر الخيرية، وحضور عدد من الاهالي والاعيان والاعلاميين واولياء امور الاسر المنتجة، حيث اشتمل المعرض على عدد كبير من اعمال الاسر وتنوع بين المنتجات المحلية، من عمل الحلويات والمسكرات، وورق العنب ،والبيتزا، والاشغال، والرسم، بالاضافة الى العمل الحرفية اليدوية التراثية، من الحلي والزينة.من جانبه قال آل حويس: ان المعرض يحتاج الى ان يقام على مستوى محافظة القنفذة، إلى جانب عمل معرض موحد لجميع اعمال الاسر المنتجة بالمحافظة والمراكز التابعة لها. فيما أوضح صالح العيسى ان هذه الاعمال لسيدات وبنات مثقفات وجامعيات حاصلات على البكالوريوس، في مختلف التخصصات، ويقمن بعمل المنتجات لأنها مصدر دخل لهن؛ ما يؤهلهن إلى الاكتفاء الذاتي من دخل هذه المنتجات، لافتا إلى أن الكثير من الاعراس والمناسبات والافراح يعتمدون كثيرا على هذه المنتجات والاستفادة منها.