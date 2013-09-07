غياب فرق الصيانة يعـيق بدء الدراسة بالخرمة

محمد علي السبيعي (الخرمة)

أعاقت أعمال الصيانة في مدارس بالخرمة بدء الدراسة، إذ لازالت الشركات والمؤسسات التي تم التعاقد معها من قبل إدارة التربية والتعليم بالطائف تقوم باستكمال الصيانة على الرغم من بدء الدراسة هذا الأسبوع، وتأتي في مقدمة هذه المدارس مدرسة الفيصلية بالخرمة، فيما غابت الصيانة منذ منتصف شهر رجب الماضي عن مجمع مدارس الهجرة، ومجمع تحفيظ القرآن، ومدرسة ابن رشد الابتدائية.واعتبر مديرو مدارس القطاعات الخارجية بالخرمة أن المؤسسات، التي تقوم بأعمال الصيانة غائبة عنها، منذ شهـر ذي الحجة ، وفيما يخص مباني مدارس البنات فمازالت مدرسة متوسطة وثانوية الدغمية منذ اكثر من ثلاث سنوات تحت أعمال الصيانة، عقب إخلائها نتيجة لحدوث تماس كهربائي بالمدرسة، وإبلاغ إدارة الدفاع المدني بالخرمة لإدارة التربية والتعليم بعدم صلاحية المبنى؛ نظرا لأنه يشكل خطرا على الطالبات والمعلمات، بالرغم من أن المبنى لم يكمل عامه الرابـع فور حدوث الإخلاء، ومازال المبنى المعني مغلقا لأعمال الصيانة مع تكرار اللجان، التي تقوم بتفقده بين الحين والاخر، وفي جنوب الخرمة أضحى القلق هاجس الاهالي بالنسبة إلى مبنى المدرسة الحكومي حديث الانشاء، حيث يوجد به العديد من التشققات والتصدعات، التي وقفت عليها فرق الصيانة ولم تقم بمعالجتها كليا، فيما أكد العديد من مديري ومديرات المدارس أنه تم إبلاغ مدير التربية والتعليم بالطائف الدكتور محمد الشمراني، أثناء زيارته التفقدية إلى مدارس الخرمة منذ اكثر من ستة أشهـر ووعدهم خيرا، إلا أن الوضع لايزال كما هو دون تغيير، منوهين بأن غاية مؤسسات الصيانة والشركات هي المستخلصات الشهرية، وتطلق تلك المؤسسات الوعود بصيانة المدارس فور التوقيع عليها، إلا أنها تكتفي بإرسال فرقة لتفقد ماتحتاجه المدراس من صيانة في اليوم التالي إلا أن تفعيل تلك الفرق للصيانة غائب تماما.بعض مديـرات المدارس أوضحن لـ «عكاظ» معاناتهـن في حضور تلك الفرق في أغلب الاحيان، مما حدا بهن لإرسال خطابات إلى إدارة التربية والتعليم بالطائف ولقسم المباني والصيانة، تفيد بعدم حضور ومتابعة هذه الفرق لأعمالها، وللأسف لايتم الرد على بعض الخطابات الصادرة منهم.«عكاظ» تحصلت على عدد من صور الخطابات لبعض المدارس، موضحا بها عدم حضور فرق الصيانة، إضافة إلى صور جديدة في الاسبوع الاول من الدراسة لمدارس تتم فيها الصيانة..وأوضح عبدالله الزهراني مديـر العلاقات العامة والإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم بالطائف، أن عقود الصيانة على شقين: الأول، هي العقود التي أنهت فرق الصيانة عملها بالمدارس قبل بدء الدراسة .. والشق الآخر: العقود التي مازال العمل بها ساريا داخل المدارس، حيث تحدد بفترة تصل إلى ثلاثـة أشهـر تختص بأعمال الترميمات والصيانة.