البلدية تستكمل سفلتة أحياء وسط الخرمة

محمد علي السبيعي (الخرمة)

أكملت بلدية الخرمة خلال الفترة الماضية سفلتة شوارع أحياء وسط المحافظة، وشملت شوارع ام حشانة النزهة والحزم، اضافة الى اعادة الطبقات الاسفلتية في بعض الشوارع الرئيسة، إذ يأتي ذلك كمرحلة تكميلية لماسبق من مراحل اولية على أن يتم استكمال سفلتة بقية شوارع أحياء المحافظة في المراحل النهائية. في السياق ذاته أوضحت مصادر ان بلدية الخرمة ستبدأ خلال الفترة القادمة عملية توسيع المدخل الجنوبي للمحافظة امام القادمين من محافظة تربة، وذكرت المصادر أنه سوف يتم اعلان مناقصة لهذا الغرض خلال الفترة القادمة، ولفت المصدر إلى أنه تم توجيه المعدات والآليات الى داخل المدينة والمراكز التابعة للمحافظة من اجل تغيير وإعادة الطبقات الاسفلتية.