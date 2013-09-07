حديقة القاضي.. مرعى للأغنام وموطن للمستنقعات والبعوض

ماجد النفيعي (الطائف)

أصبحت حديقة مخطط القاضي في الحلقة الشرقية بمحافظة الطائف موقعا مزعجا ومنغصا لحياة الساكنين في الحي، لافتقارها للتنظيم وتشجيرها حتى يستفيد منها سكان الحي، وباتت أرضها الحالية فضاء ومرتعا لرعي الأغنام، ومقرا للمستنقعات المتبقية من جريان مياه الأمطار التي يتكاثر حولها البعوض، فيما تسعى أمانة الطائف إلى إلحاق الحديقة بعجلة التطوير في المرحلة المقبلة.وبين لـ«عكاظ» كل من هاني الثبيتي، ويحيى القحطاني، وحسين المالكي، وعلي الذويبي، من سكان الحلقة الشرقية بمخطط القاضي، أن في الحي حديقة غابت عنها الأمانة غيابا تاما من حيث تطويرها وتجهيزها بالسياج والألعاب والتشجير منذ أن سكنوا في الحي قبل عدة سنوات، مضيفين أنه بمجرد الوقوف على حالها الآن تجدها كالحفرة التي تعتبر مكبا للنفايات ومخلفات المباني ومستقرا للمستنقعات في فترة الأمطار، عطفا على أنها أصبحت في الوقت الحالي مرعى للأغنام يستغلها الكثير من رعاة الغنم من المناطق المجاورة، ما جعل الحي موقعا للمخالفات ومصدر إزعاج بضررها على السكان وتكدير عيشهم في هذا الحي، بسبب عدم تأهيلها تأهيلا شامل يساعد أبناء الحي على استغلالها الاستغلال الأمثل في نزهة الأسر، ومكانا سياحيا لجذبهم وقضاء أمتع الأوقات فيها. وبين كل من ياسر الثبيتي، وعبدالعزيز القحطاني أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك مشاكل عديدة واجهت السكان من بينها انتشار البعوض في أرض الحديقة، ودخولها للمنازل بشكل كثيف خلال فترة الأمطار، حيث قاموا وقتها بإبلاغ غرفة عمليات أمانة الطائف بهذه المشكلة والتي تعاملت معها فورا، من خلال تأمين إحدى سيارات الرش بالمبيدات، لكن ما أن تنتهي من هذه العملية إلا ويعود البعوض في انتشاره كما كان، لافتين إلى أنه من المفترض أن تكثف عمليات الرش أو تعالج بطريقة معينة تقضي على هذه الكميات.وأشاروا إلى أنه تم الاقتراح على الأمانة بتطوير هذه الحديقة حتى يستفاد منها وتقضي على تبعات الأضرار التي ضيقت الخناق على السكان المجاورين لها، ولكن لم يكن هناك اهتمام بها واكتفوا بتلقي الوعود بالتطوير فقط دون التوضيح.وأضافوا أن مثل هذه المساحة الكبيرة للحديقة قد تستغل في حال استمر إهمالها، وذلك بالتعدي عليها والبناء في أجزاء منها، ما قد يصعب عملية تأهيلها فترة من الزمن، مطالبين مراقبي الأمانة بالوقوف عليها والعمل على الاستفادة منها بدلا من أن تكون محلا ينفر السكان منه.وأهاب المتحدث الرسمي لأمانة الطائف، إسماعيل إبراهيم بسرعة إنجاز المشروعات الجارية حتى يستفيد منها الأهالي والزوار خلال الفترة المقبلة.وأكد أن الأمانة ستشرع خلال الأيام المقبلة، في ترسية مشروع تطوير حديقة الجزيرة العربية التي تقع على طريق الخمسين، حيث ستكون من أكبر الحدائق وأكثرها تكاملا بالخدمات في المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب أن باشرت الأمانة تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفيصلية بالحوية، التي يجري العمل فيها لدعم جهود التحسين والتجميل وإنشاء المتنفسات.ولفت إلى أن الأمانة كثفت خلال الأيام الماضية جهودها لدعم الخدمات في الحدائق العامة والمنتزهات التي تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار والمرتادين، كما تابعت الحدائق والمتنزهات المستثمرة لتوفير المستوى المطلوب من الخدمات، بينما استمرت في تنفيذ أعمال تأهيل حدائق الأحياء بمواقع مختلفة من المدينة. في المقابل أوضح لـ«عكاظ» عضو المجلس البلدي في محافظة الطائف ورجل الأعمال أحمد الشهيب، أن الأمانة بدأت في تطوير حي الحلقة وأن مقاولا تسلم عدة مواقع للعمل على تقديم الخدمات فيها، من بينها حديقة مخطط القاضي بالحلقة الشرقية وسترى النور خلال الفترة المقبلة.تأهيل 1100 حديقةوأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أنه يجري العمل على تطوير 30 حديقة جديدة بأحياء الطائف لتوفير متنفسات للأهالي، مشيرا إلى أن الأمانة تمكنت من تطوير وتأهيل 100 حديقة بالأحياء ودعمها بالخدمات بمتابعة المهندس محمد المخرج أمين الطائف، الذي وقف على عدد من مشروعات تطوير الحدائق المنجزة بمواقع متفرقة من المدينة