لجنة للاحتفاء باليوم الوطني الـ83 في تعليم الحفر

فارس الرشيدي (حفرالباطن)

رعى مدير إدارة تعليم الحفر عايض الرحيلي، لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ83 للمملكة، لرسم خطة عمل، وتشكيل لجان لتعزيز مفهوم المواطنة لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي إدارة التربية والتعليم.وبدأ الرحيلي الاجتماع بحث الزملاء والزميلات على جعل الاهتمام بإظهار الحفل بصورة ممتازة على رأس أولويات الجميع وفق ما هو معتاد ومأمول كل عام، داعيا إلى تعزيز قيم المواطنة ومفهومها بجميع الفعاليات، متمنيا أن تحمل روح الابتكار والتجديد سواء في المدارس أو في حفل الإدارة الذي سيتم تنظيمه في الملاعب المجمعة برعاية محافظ الحفر عبدالمحسن العطيشان ومديري الدوائر الحكومية ووجهاء وأعيان المحافظة وقياداتها.وسينطلق الحفل بمشاركة إمارة حفر الباطن والغرفة التجارية والبلدية، متمنيا أن يعكس الحفل ما يكنه أبناء المحافظة من مشاعر حب وولاء لقيادتنا الرشيدة.من جانبه، دعا رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة فهد زايد جميع رؤساء اللجان على ضرورة أن تقوم اللجان بدورها الأمثل لإظهار الحفل بلوحة فنية رائعة، مشددا على أن يتم التأكيد على المدارس والميدان التربوي بتعزيز قيمة الوطن وذلك بعدم إثقال كاهل أولياء الأمور بمتطلبات تنافي فكرة مثل هذه البرامج والتي تسعى أن يقوم الطالب بنفسه بصنع وعمل لوحاته وشعاراته ليتحقق هدف تعزيز المواطنة.وأضاف أن البرنامج لهذا العام يحوي عددا من الفعاليات والمناشط المبتكرة والجديدة والتي تحوي الحركي والفكري والثقافي المعلوماتي في إطار واحد يسعى لتجسيد روح المواطنة عند الجميع من ضمنها مشروع عطائي المقر من وزارة التربية والتعليم والذي سيتم الإعلان عنه قريبا بشكل مفصل.