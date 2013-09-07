«كيف نتعامل مع مشكلات الأطفال السلوكية» بالقطيف

محمد العبدالله (الدمام)

ينظم الملتقى النفسي الاجتماعي مساء الأحد (9 الجاري)، ورشة العمل «كيف نتعامل مع مشكلات الأطفال السلوكية» يقدمها الأخصائي النفسي أحمد السعيد وذلك بمقره الكائن بشارع القدس بمحافظة القطيف.وذكرت غالية الجمال المشرفة على الملتقى النفسي الاجتماعي، أن الملتقى يعتبر الأول من نوعه الذي ينظم على مستوى المحافظة، لافتة إلى أن الهدف من وراء إقامة مثل هذه الورش يتمثل في كسر الذهاب إلى العيادات النفسية من قبل المرضى، مشيرة إلى أن الهاتف الاستشاري يتلقى باستمرار اتصالات من مرضى يسعون للحصول على علاج.وأفادت أن الورشة ستتناول على مدى خمسة أيام وبمعدل ساعتين مدخلا للمشكلات السلوكية الشائعة لدى الأطفال وأضرار تلك المشاكل وأسبابها بالإضافة إلى أهم طرق الوقاية لتلك المشكلات والطرق العلاجية السلوكية لها، متوقعة أن تحظى الورشة باهتمام كبير من أفراد المجتمع، وبالتالي فإن الحضور في المحاضرة الواحدة لن يقل عن 50 مشاركا من الجنسين.