إعلان مواعيد مطابقة بيانات المتقدمات لـ«حصر البديلات» بالحفر

فارس الرشيدي (حفرالباطن)

أعلنت إدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن ممثلة بلجنة حصر البديلات مواعيد مطابقة بيانات برنامج (حصر البديلات) اللاتي سبق أن تقدمن لدى اللجنة حتى تاريخ 25/10/1434هـ.وأهابت بجميع المتقدمات لبرنامج حصر البديلات بضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد لدى (لجنة مطابقة البيانات في مقرها الواقع في مبنى الإشراف التربوي - بنات الملحق بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بحي البلدية - خلف إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) ، مصطحبات أصول المستندات للمطابقة لدى اللجنة.وللاطلاع على مواعيد المطابقة على الرابط (http://www.hafredu.net)وعلى الصعيد نفسه، اعتمد مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن عايض الرحيلي حركة ترشيح معلمي ومديري مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1434/1435هـ والتي اشتملت على 25 معلما لمحو الأمية وعدد 22 معلما للمرحلة الثانوية و29 للمرحلة المتوسطة و16 معلما لمتوسط وثانوي نزلاء السجون ولمعرفة أسماء المعلمين المرشحينعلى الرابط (http://www.hafredu.net)وفي إطار الاستعدادات الحثيثة لبدء العام الدراسي 1434/1435هـ، أشار قسم خدمات الطالبات بتعليم الحفرانة إلى أنه سيستكمل المرحلة الثانية من مشروع المقصف الجاذب خلال هذا العام والذي يهدف لتوفير بيئة جاذبة للطالبات ويستهدف فئة الطالبات والمقصف وما يحويه في عشرين مدرسة حيث كانت الخطوة الأولى العام الدراسي 1433/1434هـ بتطبيقه في خمس مدارس وقد تكللت التجربة بالنجاح وحازت على إعجاب وتشجيع القادة التربويين في المحافظة.ويعتبر الهدف العام للمشروع هو الارتقاء بمستوى المقاصف المدرسية، أما الأهداف التفصيلية لمشروع المقصف الجاذب فهي كالتالي: تطوير المقاصف المدرسية والرفع من مستواها، تحقيق الأمن الغذائي للطالبات، استغلال موارد المقاصف المدرسية بما يخدم البيئة المدرسية بأساليب فعالة، بث روح التنافس المحمود بين المدارس في كل من شأنه خدمة الطالبة والمجتمع المدرسي، تهيئة المقصف وما يتبعه من مرافق (أفنية، أماكن تناول الطعام)، توفير مقاعد وطاولات لتناول وجبات الإفطار، تعزيز صحة الطالبات ثقافة وسلوكا.