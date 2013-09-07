استقوا المعلومات من مصادرها ونرفض النقد الجارح

طالب محافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبده أهالي المحافظة بالتعاون مع المحافظة والجهات الأمنية في التصدى لظاهرة تواجد مجهولي الهوية في شوارع المحافظة، مؤكدا أن الحملات الأمنية مستمرة وجميع محافظات المنطقة تعاني من تواجد المجهولين.وقال المحافظ: «هناك حملات أمنية سواء من الشرطة أو الحملات التي تأتي من المنطقة إضافة إلى دوريات المحافظة، ولكن المجهولين موجودون فحدودنا بوابة مفتوحة وإن شاء الله مع استكمال ترسيم الحدود سوف تتقلص المشكلة، وإنه ليحزنني أن بعض المواطنين يتسترون على المجهولين ويشغلونهم في بيوتهم ومزارعهم ولو كانوا متعاونين مع الحملات الأمنية لم نجد أي مجهول في البلد»، مطالبا الأهالي بالتعاون مع الحملات الأمنية وعدم التستر وتشغيل أي مجهول وفي ذلك حماية للبلد من المجهولين وخطرهم على المجتمع.جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي تم بين محافظ أبوعريش وشباب المحافظة المثقفين الذين يجمعهم قروب (واتس أب) تحت مسمى أخبار أبوعريش الذي عقد في الصالة الرئيسية بمقر المحافظة بحضور رئيس البلدية المهندس عبدالله الطفيل ومدير فرع المياه المهندس غالب حامضي ومدير الشؤون الفنية بالبلدية المهندس أحمد علوان ورئيس مجلس التنمية المحلية رئيس اعضاء شرف نادي اليرموك محمود الأقصم وعضو المجلس المحلي علي أحمد قاسم.وبدأ اللقاء بكلمة لأعضاء القروب ألقاها نيابة عنهم محمد باجعفر، شكر فيها المحافظ على قبوله للدعوة وعقد اللقاء في مقر المحافظة والحضور وقال: إن هؤلاء الشباب هم من خيرة أبناء أبو عريش حملوا على عاتقهم إبراز وجه المحافظة الحضاري من خلال هذا القروب وهم حريصون على أخبار أبوعريش وإيصال المعلومات الصحيحة البعيدة عن الأخبار المغلوطة المتداولة بين عامة الناس ونحن ندرك جميعا أن ما ينقل أو يقال من أخبار من غير مصدرها ليس كما يستقى من مصادره الرئيسية الموثوقة والمجدولة رسميا.وواصل: مجموعتنا هي كوكبة من أبناء المحافظة والقرى المجاورة لها الواعية المثقفة وهي ليست عشوائية لقد تم اختيارها بعناية وهدفنا من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على الدور البارز الذي تطلع إليه المحافظة في دفع حركة عجلة التنمية في المحافظة في ظل مسيرة القيادة الحكيمة التي لم تأل جهدا ولم تبخل ودفعت الغالي والرخيص من أجل سعادة المواطن وراحته تحت كنف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، ومتابعة من أميرنا المحبوب الإنسان أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر الذي لم يأل جهدا في نقل مسيرة المنطقة والمضي بها قدما نحو مصاف المناطق الأخرى، وألبسها حلة جديدة أنار دروبا مظلمة وسهل السير في طرق وعرة وجلب الخير الكثير وأراح عناء أبنائها الطلبة من تكبد المشاق لتلقي دروب العلم في الجامعات، حفظه الله ورعاه.من جانبه رحب المحافظ بالشباب وأثنى على الدور الكبير الذي يقومون به من خلال منبرهم الإعلامي والاجتماعي وقال «أنا واحد منكم وخادم لهذا البلد وما وجدت في هذا المكان إلا من أجل خدمتكم وبابي مفتوح لكل أبناء أبوعريش»، منوها بما تحظى به هذه البلاد من قيادة حكيمة وما تقدم من الدعم السخي لشعبها.وأضاف: «إنه بمتابعة شخصية من سمو أمير المنطقة، في هذه المحافظة نعمل بكل جد واجتهاد وأنا وزملائي المسؤولين في المرافق الحكومية من أجل ان نجعل أبوعريش وقراها من أجمل المحافظات في منطقة جازان»، مشيرا إلى أن محافظة أبوعريش نالها النقد الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن في المحافظة نرحب بالنقد البناء الهادف ونرفض النقد الجارح الخارج عن إطار الأدب والأخلاق ومصلحة البلد لأننا في هذه البلاد نعيش في لحمة واحدة ملتفين حول قيادتنا الرشيدة الحريصة على إسعاد المواطن في كل أرجاء الوطن المترامي الأطراف».وشكر في ختام كلمته الشباب على تفاعلهم ونشاطهم في إبراز الوجه الجميل للمحافظة، وطالبهم باستقاء المعلومات من مصادرها وتثقيفهم للمجتمع بما أنجز من مشاريع ومشاريع جار تنفيذها ومرتبطة بمواعيد وعقود تسليم ونقل الصورة الحقيقية من خلال العرض الذي سوف تشاهدونه من خلال الرسوم التوضيحية لكل تلك المشاريع المنتهية وجار تنفيذها وكذلك المتعثرة.ثم فتح باب الحوار المباشر مع المحافظ الذي اتسم بالشفافية والمصداقية، حيث طرح الشاب هادي الحكمي سؤالا حول افتقار المحافظة لفرع لمكتب الضمان الاجتماعي، فرد المحافظ: أؤكد لكم أن هناك متابعة من المحافظة مع الجهات المعنية لإيجاد فرع للضمان الاجتماعي وكلنا أمل في تحقيق هذا المطلب في أبوعريش.وحول المركز الصحي المتعثر في قرية الخزنة منذ أربع سنوات قال بن لبدة: لدينا مشاريع المراكز الصحية على مستوى المنطقة، وهذا صار فيه تعثر من المقاول على مستوى المنطقة بكاملها وهذا الملف تولاه وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله السويد، وهناك ثلاثة مراكز صحية تعمل في المحافظة وما تبقى إلا مركزا الخزنة والخضراء وما زلنا نتابع الموضوع مع وكيل الإمارة وآخر المخاطبات بهذا الشأن كانت في اجتماع المجلس المحلي من أيام.وحول الحالة السيئة التي تعاني منها شوارع محافظة أبو عريش قال المحافظ: منذ عام 1425هـ كانت الكثير من الخدمات الأرضية معدومة، وبدأت المياه والكهرباء والاتصالات تنفذ مشاريعها الأرضية، وبالتالي توجد حفريات لتلك المشاريع.وتداخل رئيس البلدية المهندس عبدالله الطفيل وقدم وعدا بإصلاح الشوارع بعد الانتهاء من المشاريع الأرضية.وأضاف: بدأنا في صيانة الشوارع الرئيسية ودفن الحفر فيها وهناك مشروع للشوارع وستتم ترسيته على الشركات.وحول نظافة المحافظة والقرى ومنها قرية الخشابية قال رئيس البلدية: تم دعم القرى بـ(500) حاوية للنفايات.وطالب المحافظ المواطنين بوضع أكياس النفايات في أماكنها المخصصة وعدم رميها بجوار الحاويات «وهذا ما شاهدته خلال جولاتي المستمرة والمتابعة على الأحياء».وحول أزمة المياه قال المحافظ: تابعت مع مدير الفرع حل المشكلة وواجهتنا مشكلة أن أغلب المواطنين ليس لديهم خزانات أرضية وأبوعريش من أولى المحافظات التي وصلتها مياه التحلية.وتداخل مدير فرع المياه المهندس غالب حامضي: تم تمديد شبكة بطول (500) كم في المحافظة وفتح الشبكة القديمة للأهالي.وحول سؤال طرحه الشاب علي حمزي حول مطالب الأهالي بنقل سوق الغنم والمسلخ القديم من موقعه الحالي، قال بن لبدة: سيتم نقلهما إن شاء الله خلال 6 أشهر إلى المجمع الجديد بعد الانتهاء من المشروع، مفيدا أنه صدرت التوجيهات بإيقاف العمل في المسلخ القديم.وحول الأزمة المالية التي يمر بها نادي اليرموك الرياضي بالمحافظة قدم المحافظ دعما ماليا لنادي اليرموك من صندوق المحافظة بمبلغ عشرة آلاف ريال لتيسير أمور النادي خلال الفترة المقبلة.وفيما طرح أمين عام النادي عضو القروب «أحمد القادري» تقريرا عما يمر به النادي من أوضاع مالية صعبة وغياب الدعم المادي من رجال الأعمال قال المحافظ: قبل فترة اجتمعنا هنا مع مجلس إدارة النادي وكنا متواعدين على أن نشكل فريق عمل للنهوض بأنشطة النادي وأؤكد لكم أننا في المحافظة نتابع كل الأنشطة التي ينفذها النادي.وحول إيقاف استخراج حجج استحكام قال المحافظ: حجج الاستحكام لدى المحاكم ولهم نظامهم والقضاء لدينا من خيرة الإدارات وسمو أمير المنطقة حريص على مصالح أبناء المنطقة وبادر حقيقة باستثناءات كثيرة وعمل بعض الاشتراطات في استمارة أعدت من عدة لجان، وعرضت على سموه، وفي أبوعريش رفع أكثر من (1500) طلب بعد استكمالها من البلدية وعدة جهات إلى الجهات المعنية وإن شاء الله الأمور تسير في الصالح العام.وحول المجسمات الجمالية في المحافظة بشر رئيس البلدية أن هناك مشروعا تم فتح مظاريفه يوم الاثنين، وسيتم عمل مجسمات جمالية في كل مداخل المحافظة وسيمثل كل مجسم معلما تراثيا للمنطقة وسوف تظهر أبوعريش بشكل جمالي خلاب.وحول ملاعب الأحياء قال رئيس البلدية: هناك أربعة ملاعب سيتم إنشاؤها موزعة على أحياء المحافظة وستكون مفتوحة للجميع وتقوم البلدية بعمل الصيانة الدورية لها.وتداخل المحافظ قائلا: ينقصنا الحدائق الخضراء ويعود ذلك لعدم توفر الأراضي، مطالبا الأهالي بالتبرع من أجل إنشاء الحدائق.وأثنى عضو المجلس المحلي «علي يحيي قاسم» على ما يقوم به الشباب وعن مدى فخره بهم وقال: ربما لا تعلمون الكثير من الأمور، لكننا نؤكد أننا نناقش الكثير من المشاريع من صحة وخدمات بلدية وكهرباء وهاتف مع الجهات المعنية، موضحا مقارنة بين أبوعريش وصبيا من خلال لقاء جمعه بأبناء صبيا ويهمني حرصكم وأذكر السلبيات والايجابيات بكل مصداقية وأمانة بعيدا عن المألوف وتقدم بالشكر للشباب وتفاعلهم مع معطيات ومنجزات البلد.وختم رئيس اعضاء شرف نادي اليرموك محمود الأقصم اللقاء بالقول: سعيد أن أرى هؤلاء الشباب بكل نشاطهم يجتمعون مع المسؤول ويناقشون أوضاع المحافظة بفكر شبابي واع مثقف، منوها بجهود المحافظ ومتابعته لكل مشاريعها وأنشطتها.بعد ذلك تم تكريم أعضاء القروب والجهات الإعلامية بشهادات الشكر والتقدير من مؤسس القروب خالد شريفي وتم تسليمها للأعضاء من يد المحافظ ثم قدم الجميع درعا تذكاريا لمحافظ أبوعريش بهذه المناسبة.ثم قام المحافظ بشرح مفصل لكل مشاريع المحافظة من خلال عرض رسوم توضيحية، تبين ما تم إنجازه منها والجاري تنفيذها والمتعثر منها.إعلان - Ads إعلان - Ads