إزالة عوائق حديدية في مخارج الطوارئ بمدرسة في العقيق

مدني الباحة يعد بتطبيق العقوبات بحق المنشآت المخالفة

عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بضرورة تكثيف جولات السلامة التفتيشية الميدانية ورصد جميع المخالفات خصوصا في المواقع التي تحتوي على كثافة بشرية مثل المنشآت التعليمية وقصور الأفراح والمصانع وغيرها والرفع بها لإدارة السلامة بالدفاع المدني لإيقاع المخالفات الرادعة ومعالجة وتصحيح هذه المخالفات بالإزالة الفورية لها.وأوضح العميد علي عبدالله السواط مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة أنه حرصا من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة على تفعيل مبدأ الشفافية فإننا نفيد بشأن ما تم نشره في إحدى الصحف بشأن قيام مديرة مدرسة بمحافظة العقيق بوضع عوائق حديدية في مخارج الطوارئ بالمدرسةفقد تم تكليف جميع شعب السلامة بإدارات الدفاع المدني بجميع المحافظات على استمرارية وتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المدارس الحكومية والأهلية في منطقة الباحة بالسراة وتهامة والبادية للتأكد من تطبيق شروط الأمن والسلامة فيها وتحرير مخالفات مالية على المنشآت المخالفة منها مع تشديد سموه الكريم على عدم التهاون في هذا الأمر، وحرصا منا على الالتزام بمتطلبات السلامة داخل جميع هذه المواقع فقد تمت إزالة جميع العوائق المستحدثة بمدرسة العقيق للبنات وتكليف ضابط سلامة للوقوف على الموقع ورصد العوائق ومدى تأثيرها على السلامة العامة وعليه وبتأكيدنا لإزالة جميع الأبواب والشبوك الحديدية بمدرسة البنات حيث تم تشكيل لجنة فورية للوقوف على الموقع من قبل ضابط السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة العقيق ومسئول الأمن والسلامة بمكتب التربية والتعليم بالعقيق وبوجود المشرف على أعمال الصيانة بمدارس محافظة العقيق وتم تكليف مشرف الصيانة بضرورة إحضار عمال الصيانة والإزالة الفورية لجميع ما تم رصده من عوائق لما تشكله من خطر على أرواح منسوبات المدرسة من طالبات وأعضاء هيئة تدريس وإدارة.وبين العميد السواط في رسالة وجهها لجميع منسوبي المدارس (بنين - بنات) من إدارة وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات أن هذا التجاوب السريع من قبل مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة في إزالة هذه العوائق ليس إلا تحقيقا للمصلحة العامة في الاهتمام بتوفير اشتراطات ومتطلبات السلامة داخل المنشآت التعليمية على أن نكون يدا واحدة في الحفاظ على أرواح أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية بجميع مراحلها التعليمية والحرص على تثبيت مفهوم السلامة في ذهن النشء وتلقين الطالب والطالبة مبادئ السلامة الأولية في المدرسة والمنزل.وأشار العميد السواط إلى أن هناك تواصلا مستمرا واجتماعات تنسيقية بين الدفاع المدني والإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الباحة لتوفير البيئة الآمنة للطلاب والطالبات في جميع المدارس خاصة مع وجود إدارة خاصة للأمن والسلامة في إدارة التربية والتعليم، كما شكر لهم التجاوب السريع والأمثل في رصد المخالفة المذكورة بالمدرسة وتكليف مشرف الصيانة بإزالتها تعاونا في سبيل تحقيق السلامة العامة.