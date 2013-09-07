هيئتا الشمالية وتبوك تختتمان «تنمية مهارات الاحتساب في الصلاة والأسواق»

محمد الساعد، بديعة حسن (تبوك)مصلح قعيمل (عرعر)

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان (تنمية مهارات الاحتساب في الأسواق) والذي يهدف إلى تنمية وصقل معارف ومهارات عضو الهيئة في مهارات الاحتساب في الأسواق بكفاءة، حيث قدمه الشيخ أحمد بن محمد بلعوص لمدة ثلاثة أيام، واستهدف القيادين والأعضاء العاملين في الميدان والبالغ عددهم (25) متدربا.وفي الختام، عبر الشيخ أحمد بلعوص عن بالغ سروره وسعادته لتفاعل المتدربين معه أثناء البرنامج التدريبي لاسيما أنه لامس احتياجهم الميداني وموجها نصحه لهم أولا بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ثم بتنمية مهاراتهم العملية من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقيمها الرئاسة والاطلاع على الأنظمة والتعليمات ومراجعتها حتى يجنوا ثمرة جهدهم في الميدان المتمثلة في أداء العمل الصحيح وفق الإجراء السليم.صرح بذلك لـ«عكاظ» المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله بن سالم المشيطي. من جهة اخرى، اختتمت الإدارة العامة للتطوير الإداري بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك، فعاليات دورتي «مهارات الاحتساب في الصلاة»، ودورة «زاد المحتسب»، وتضمنتا عددا من المعارف الشرعية والمهارات النظامية والتي قدمها الشيخ محمد المباركي، وقد استفاد منهما 45 عضوا ميدانيا من مختلف مراكز وهيئات المنطقة.الجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية هي باكورة البرامج والدورات التدريبية لفرع تبوك حيث ستقام خلال الربع الأخير من هذا العام (14 دورة تدريبية متخصصة) تستهدف الأعضاء الميدانيين، ويأتي إقرار هذه البرامج والدورات وتنفيذها انطلاقا من حرص الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الميدان واهتمامه بالعاملين فيه بتطويرهم وصقل مواهبهم. صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ محمد بن عوض الزبيدي.