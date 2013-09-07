جامعة الشمالية نافية فصل أي موظفة: ليس لدينا مشرفات سكن بعقود

لطيفه الرويلي (عرعر)

نفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري، ما تردد عن فصل مشرفات وعاملات كن على رأس العمل، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أي سيدات على رأس العمل يعملن مشرفات على السكن بعقود حتى يفصلن، ولم تكن هناك أي عقود موقعة من قبل أي مسؤول بالجامعة مع من سمين مشرفات سكن الطالبات ومن لديها أي عقد موقع من أي مسؤول بالجامعة فلتبرزه لإدارة الجامعة.كما أفاد في تصريح لـ«عكاظ» أن الجامعة كانت تستعين ببعض المشرفات في الأعوام السابقة عند الحاجة على صندوق الطلاب ولمدة محدودة بثلاثة أشهر، ونظرا لشح موارد صندوق الطلاب فقد وجه مدير الجامعة الدكتور سعيد بن عمر آل عمر هذا العام بالاكتفاء بموظفات الجامعة كمشرفات على السكن، ولاسيما قد تم تعيين عدد من الإداريات وحارسات الأمن على وظائف رسمية في المسابقة الوظيفية منذ أربعة أشهر تقريبا وفي حالة الحاجة يستعان ببعض الطالبات اللاتي لديهن خبرة سابقة بالسكن كمساعدات للمشرفة على نظام تشغيل الطلاب والطالبات بالساعات وهذا نظام معمول به بجميع الجامعات، خاصة أن من طالبات الجامعة من هن محتاجات للمساعدة وهن أولى بمورد صندوق الطلاب من التوظيف عليه من خارج الجامعة، كما أن تشغيل الموظفات على صندوق الطلاب أمر غير نظامي يجب تصحيحه وإن لجأت له الجامعة في ظروف سابقة كانت ملحة في الوقت الذي يعتبرن فيه هؤلاء الطالبات اللاتي سيشغلن عند الحاجة بمثابة مجلس إدارة للسكن مع المشرفات يناقشن فيه حاجة السكن ومتطلباته بتمثيلهن لزميلاتهن الطالبات.وأهاب الدكتور الشراري بجميع المراسلين والصحفيين التريث وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وأن يتحروا الدقة والمصداقية والمهنية في نشر الأخبار بعيدا عن الأهواء وأصحاب الحاجات والأغراض الشخصية وأن لا يسيئون إلى صحافتنا الوطنية التي نجلها ونحترمها ولا لمؤسسات الدولة بأخبار لا أساس لها من الصحة ولا مكان لها من المصداقية.