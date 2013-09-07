أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة الشمالية نافية فصل أي موظفة: ليس لدينا مشرفات سكن بعقود

Google+ Print
جامعة الشمالية نافية فصل أي موظفة: ليس لدينا مشرفات سكن بعقود جامعة الشمالية نافية فصل أي موظفة: ليس لدينا مشرفات سكن بعقود

 لطيفه الرويلي (عرعر)

نفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري، ما تردد عن فصل مشرفات وعاملات كن على رأس العمل، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أي سيدات على رأس العمل يعملن مشرفات على السكن بعقود حتى يفصلن، ولم تكن هناك أي عقود موقعة من قبل أي مسؤول بالجامعة مع من سمين مشرفات سكن الطالبات ومن لديها أي عقد موقع من أي مسؤول بالجامعة فلتبرزه لإدارة الجامعة.كما أفاد في تصريح لـ«عكاظ» أن الجامعة كانت تستعين ببعض المشرفات في الأعوام السابقة عند الحاجة على صندوق الطلاب ولمدة محدودة بثلاثة أشهر، ونظرا لشح موارد صندوق الطلاب فقد وجه مدير الجامعة الدكتور سعيد بن عمر آل عمر هذا العام بالاكتفاء بموظفات الجامعة كمشرفات على السكن، ولاسيما قد تم تعيين عدد من الإداريات وحارسات الأمن على وظائف رسمية في المسابقة الوظيفية منذ أربعة أشهر تقريبا وفي حالة الحاجة يستعان ببعض الطالبات اللاتي لديهن خبرة سابقة بالسكن كمساعدات للمشرفة على نظام تشغيل الطلاب والطالبات بالساعات وهذا نظام معمول به بجميع الجامعات، خاصة أن من طالبات الجامعة من هن محتاجات للمساعدة وهن أولى بمورد صندوق الطلاب من التوظيف عليه من خارج الجامعة، كما أن تشغيل الموظفات على صندوق الطلاب أمر غير نظامي يجب تصحيحه وإن لجأت له الجامعة في ظروف سابقة كانت ملحة في الوقت الذي يعتبرن فيه هؤلاء الطالبات اللاتي سيشغلن عند الحاجة بمثابة مجلس إدارة للسكن مع المشرفات يناقشن فيه حاجة السكن ومتطلباته بتمثيلهن لزميلاتهن الطالبات.وأهاب الدكتور الشراري بجميع المراسلين والصحفيين التريث وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وأن يتحروا الدقة والمصداقية والمهنية في نشر الأخبار بعيدا عن الأهواء وأصحاب الحاجات والأغراض الشخصية وأن لا يسيئون إلى صحافتنا الوطنية التي نجلها ونحترمها ولا لمؤسسات الدولة بأخبار لا أساس لها من الصحة ولا مكان لها من المصداقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية