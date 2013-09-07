تعليم حائل ينظم آلية لمنح خطابات الشكر وشهادات التقدير

بندر الغضوري (حائل)

اعتمد مدير عام التربية والتعليم بحائل عبدالعزيز بن عبدالله المسند آلية لمنح خطابات الشكر وشهادات التقدير لمنسوبي التعليم المتميزين وللبرامج المنفذة.وقال المسند «نظرا لكثرة خطابات الشكر وشهادات التقدير المقدمة للمتميزين يجب أن تستند إلى معايير علمية والنتائج التي حققها سواء كانت كمية أو نوعية ودرجة أدائه للمهام الموكلة له».وأضاف «حرصا على أن لا تفتقد خطابات الشكر وشهادات التقدير قيمتها المعنوية يجب اعتماد منحها للبرامج المنفذة من الإدارات المرتبطة بالشؤون التعليمية (بنين، بنات) من المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية، وللمعلمين والمعلمات والبرامج المنفذة من قبل مديري ومديرات مكاتب التربية والتعليم، وللبرامج المنفذة من الإدارات المرتبطة بالمدير العام تمنح من قبلنا».