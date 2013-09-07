الشباب تشارك فى المؤتمر العام السادس للاتحاد الوطنى للشباب السودانى

تشارك وزارة الشباب فى المؤتمر العام السادس بمدينة الخرطوم الذى ينظمه الاتحاد الوطنى للشباب السودانى(NFSY) خلال الفترة 15-16سبتمبر الجارى، حيث سيمثل الوزارة بالمؤتمر المهندس محمد ماهر السباعى نائب رئيس اتحاد الشباب الإفريقى.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وحدة الهدف بين الشباب فى إفريقيا من خلال بناء قدراتهم، ليكونوا فاعلين فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والمساهمة فى دعم وتطوير التنمية الديموقراطية، وتأتى مشاركة الوزارة بالمؤتمر تأكيدا على حرصها على استعادة مكانة مصر الطبيعية والرائدة داخل القارة السمراء.

يذكر أن المهندس محمد ماهر السباعى كان نائبا لرئيس اتحاد الشباب الإفريقى ضمن وفد الشباب الممثل للوزارة فى فعاليات المؤتمر العام الثالث لاتحاد الشباب الإفريقى فى مدينة الخرطوم بالسودان فى ديسمبر 2011