أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

كليات طب الأسنان تهيئ المستجدين

Google+ Print
كليات طب الأسنان تهيئ المستجدين كليات طب الأسنان تهيئ المستجدين

 أحمد الحذيفي (الرياض)

أعدت كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة للطلاب والطالبات المستجدين برنامجا تحضيريا لتهيئتهم للسنة التحضيرية وتعريفهم بآليات التعامل مع التعليمات واللوائح والأنظمة، وذلك في مبنى السنوات التحضيرية للطلاب، وفي مبنى المستشفى الجامعي للكليات بحي النموذجية للبنات. والتقى لمشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله بن ركيب الشمري الطلاب المستجدين وهنأهم بالعام الجامعي الجديد، مشددا على ضرورة استثمار كافة الإمكانيات التي تمنحها الكليات لهم والاستفادة منها لتعزيز قدراتهم التعليمية لما فيه صالح مستقبلهم الدراسي.كما التقوا بعميد كلية طب الأسنان الدكتور صالح الشمراني الذي أكد ضرورة معرفة الطالب التعليمات واللوائح كافة والتنسيق مع الإرشاد الأكاديمي ليتجنب المشكلات التي قد يتعرض لها نتيجة عدم معرفته باللوائح والأنظمة المطبقة. وقدم عميد كلية الصيدلة الدكتور قيس العبيدي تعريفا بأقسام كلية الصيدلة ومجالات وفرص العمل بعد التخرج، فيما حث رئيس قسم العلوم التحضيرية الدكتور جمال القناوي الطلاب المستجدين على ضرورة استفادة الطلاب من الساعات المكتبية لأعضاء هيئة التدريس في السؤال عما يحتاج إلى استيضاح والتواصل لكسب الخبرة في التعامل مع المادة العلمية. وشهد البرنامج مداخلات العديد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس الذين استعرضوا المواد التي يدرسونها وعصارة خبراتهم العلمية والعملية، واختتم البرنامج بجولة على مرافق ومنشآت الكليات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية