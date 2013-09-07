كليات طب الأسنان تهيئ المستجدين

أحمد الحذيفي (الرياض)

أعدت كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة للطلاب والطالبات المستجدين برنامجا تحضيريا لتهيئتهم للسنة التحضيرية وتعريفهم بآليات التعامل مع التعليمات واللوائح والأنظمة، وذلك في مبنى السنوات التحضيرية للطلاب، وفي مبنى المستشفى الجامعي للكليات بحي النموذجية للبنات. والتقى لمشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله بن ركيب الشمري الطلاب المستجدين وهنأهم بالعام الجامعي الجديد، مشددا على ضرورة استثمار كافة الإمكانيات التي تمنحها الكليات لهم والاستفادة منها لتعزيز قدراتهم التعليمية لما فيه صالح مستقبلهم الدراسي.كما التقوا بعميد كلية طب الأسنان الدكتور صالح الشمراني الذي أكد ضرورة معرفة الطالب التعليمات واللوائح كافة والتنسيق مع الإرشاد الأكاديمي ليتجنب المشكلات التي قد يتعرض لها نتيجة عدم معرفته باللوائح والأنظمة المطبقة. وقدم عميد كلية الصيدلة الدكتور قيس العبيدي تعريفا بأقسام كلية الصيدلة ومجالات وفرص العمل بعد التخرج، فيما حث رئيس قسم العلوم التحضيرية الدكتور جمال القناوي الطلاب المستجدين على ضرورة استفادة الطلاب من الساعات المكتبية لأعضاء هيئة التدريس في السؤال عما يحتاج إلى استيضاح والتواصل لكسب الخبرة في التعامل مع المادة العلمية. وشهد البرنامج مداخلات العديد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس الذين استعرضوا المواد التي يدرسونها وعصارة خبراتهم العلمية والعملية، واختتم البرنامج بجولة على مرافق ومنشآت الكليات.