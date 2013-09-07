17870 زيارة من الطب المنزلي بمدينة الملك سعود الطبية

مريم الصغير (الرياض)

بلغت نسبة الزيارات المنفذة لبرنامج الطب المنزلي منذ بدايته وحتى الآن بمدينة الملك سعود الطبية 17870 حالة.وأكد مدير إدارة الطب المنزلي الأستاذ عادل بن سمران العنزي أن الطب المنزلي حقق نجاحا ملحوظا حيث يكف المرضى عناء الذهاب إلى المستشفى وساهمت في التخفيف من الضغط على الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية وأقسام التنويم.وأشار إلى أن عدد المرضى منذ بداية البرنامج بلغ 540 مريضا، مشيرا إلى أن زيارة المرضى تكون على حسب الاحتياج وتوفر خلالها جميع الخدمات الطبية بناء على الخطة العلاجية الموضوعة من قبل الطبيب كرعاية طريحي الفراش ومتابعة مرضى السكري والضغط والقلب وأيضا مرضى الجلطات الدماغية والتقرحات السريرية «لغيار الجروح» ومن هم على التغذية الأنفية المعدية الأنبوبية والقسطرة البولية بالإضافة إلى مرضى الفتحة التنفسية ومرضى التحاليل المخبرية بشكل مستمر لمتابعة سرعة ترسب الدم وغيرها من الأمراض والخدمات. وقال العنزي إن الطب المنزلي يهدف لتوفير خدمات صحية للمرضى (علاجية، وقائية، توعوية، تأهيلية واجتماعية) على قدر عال من الكفاءة والخصوصية وتثقيفهم بأحدث الوسائل الصحية ذات الجودة العالية من خلال تطوير الجانب المعرفي. أوضح العنزي أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية التطويرية والبدء بالمرحلة الثالثة حسب استراتجيات مدينة الملك سعود الطبية.