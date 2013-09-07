الاعتماد الأمريكي لتقنية المعلومات للطالبات بجامعة الملك سعود

عكاظ (الرياض)

حاز قسم تقنية المعلومات للطالبات بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود على شهادة الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي الأمريكية للهندسة والتقنية ABET كأول قسم نسائي يحصل على هذا الاعتماد عالمياً.وعدت رئيسة القسم بالكلية الدكتورة مها بنت محمد اليحيى هذا الإنجاز خطوة مهمة في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة للتأكيد على جودة برامجها والوصول بها إلى درجة متقدمة من التنافسية، معربة عن سعادتها بحصول القسم على الشهادة كثمرة لجهد مميز خلال سنوات طويلة متراكمة وتعاون فريق الاعتماد.وأوضحت أن حصول قسم تقنية المعلومات على هذا الاعتماد يعني التزام القسم تجاه المجتمع والمستفيدين من مخرجات القسم بتأهيل كفاءات ذات حرفية ومهنية عالية في مجال تقنية المعلومات تضاهي أفضل التجارب العالمية، وبما يتيح لهن مستقبلا الفرص الوظيفية المناسبة أو إكمال الدراسة في الجامعات العالمية.من جهتها أكدت وكيلة كلية العلوم لشؤون الطالبات الدكتورة هند بنت سليمان الخليفة أن هذا الإنجاز جاء تتويجا للجهود التي بذلها قسم تقنية المعلومات وعلى التميز العلمي والمعرفي لبرنامج البكالوريوس في قسم تقنية المعلومات الذي سيفتح بإذن الله تعالى آفاقا رحبة لخريجات القسم.