توجيه 139 متدربا بتقني الخرج إلى 30 منشأة صناعية

عبدالله القرني (الخرج)

وجهت الكلية التقنية بالخرج 139 متدربا إلى أكثر من 30 منشأة صناعية ضمن برنامج التدريب التعاوني للفصل الأول من العام التدريبي 1434/1435هـ، وذلك بعد أنهى المتدربون برنامج التهيئة الذي عقدته وكالة خدمات المتدربين على مدى يومين واشتمل على دورات وحلقات عمل للتعريف بالتدريب التعاوني وسلوكيات العمل بجانب عرض لبعض التجارب لخريجي الكلية.وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن عبدالله العليوي أن الكلية تمد جسور التعاون مع مختلف القطاعات إدراكا منها أن التدريب لا يمكن أن ينجح بمعزل عن سوق العمل لأنه المكان الذي تصب فيه مخرجات الكليات التقنية، ولأن حاجة القطاع الخاص هي التي تحتم نوعية البرامج والتخصصات التي تلبي احتياجات التقنية في المملكة.وبين أن المتدرب يمضي فصلا تدريبيا في التطبيق العملي في مجال تخصصه بعد إنهاء الفصول التدريبية المقررة في الكلية بهدف إكسابه المهارات العملية والعلمية المطلوبة في سوق العمل أثناء التدريب، إضافة إلى تمكين منشآت العمل من التعرف على مهارات المتدربين واستقطابهم.وحث عميد الكلية المتدربين على الاستفادة من الفرص التدريبية لإبراز مهاراتهم العلمية والفنية بما ينعكس إيجابا على مسيرتهم التدريبية والوظيفية.