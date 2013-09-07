التقديم لوظائف «مجتمع بلا أمية» حتى 14 الجاري

محمد الجاسر (بريدة)

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم في القصيم ممثلة بإدارة تعليم الكبار عن حاجتها لمعلمين في برنامج «مجتمع بلا أمية» من خلال التقدم لمراجعة إدارة تعليم الكبار للتسجيل، حتى نهاية دوام 14 ذي القعدة الجاري. واشترطت الإدارة للمتقدم أن يكون من المعلمين الصباحيين في المرحلة الابتدائية، ومن أهل القرية أو الهجرة، ولديه القدرة على تجميع الأميين لتدريسهم، وأن لا يكون في القرية أو الهجرة مركز لتعليم الكبار. من جهة أخرى تقيم إدارة التدريب التربوي بمنطقة القصيم غدا دورة (تقويم الأداء الوظيفي المرتكز على ملف الإنجاز) والدورة بقيادة المدرب إبراهيم بن محمد البرادي مشرف وحدة تطوير المدارس بتعليم القصيم مستهدفة مديرات الإدارات والمشرفات التربويات وتركز هذه الدورة على محاور منها هل عرفت قدرك، وأنواع تقويم الأداء ولماذا ملف الإنجاز، إضافة إلى مفهوم ملف الإنجاز وبناء المعايير وأنواع ملف الإنجاز ومحتواه وتقييمه. وتهدف مثل هذه الدورات إلى خلق التميز في الأداء والحرص على الاحتفاظ بالمنجزات وتحقيق الرضا عن الذات. يذكر أن الدورة ستعاد في 22 محرم المقبل 1435هـ وتستهدف مديرات المدارس.