15 كرسيا بحثيا في 5 أعوام بجامعة الإمام

عكاظ (الرياض)

اتسعت دائرة الإنجازات التي حققها برنامج كراسي البحث العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال العام الماضي لتشمل البحوث التطبيقية والتأليف والترجمة ونشر الكتب والدراسات والرسائل العلمية، إلى جانب دعم طلاب الدراسات العليا واستقطاب الأساتذة الزائرين العرب والأجانب المتميزين في مجالات اهتمام هذه الكراسي للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم. وبحسب التقرير السنوي الذي أصدرته الأمانة العامة للبرنامج فقد شهد العام الفائت تواصل الخطوات الريادية لبرنامج كراسي البحث العلمية بالجامعة على مختلف الأصعدة التخطيطية والتنظيمية، فضلا عن تواصل الأنشطة العلمية والبحثية للكراسي القائمة وإنشاء كراسي جديدة، مفيدا أن البرنامج حقق الريادة على المستويين المحلي والخارجي لتعزيز مكانتها بوصفها جامعة سعودية شاملة ذات رؤية عالمية تسعى بخبراتها وإمكاناتها إلى دعم الحراك العلمي العالمي الهادف إلى خدمة الإنسانية بالأبحاث المميزة والرؤى المعتدلة. وتناول التقرير جهود أمانة البرنامج وإسهامها في تجسيد رؤية عمل البرنامج تحت إشراف ومتابعة مجلس كراسي البحث فيما يخص المهام التنظيمية والتنفيذية مثل الإشراف على إعداد مسودة مشروع القواعد المنظمة لاستثمارات البرنامج ومعطيات الكراسي البحثية وإصدار الحساب الختامي والتقرير السنوي للبرنامج. وبين أن الجامعة أنشأت على مدى خمسة أعوام 31 كرسيا بحثيا شملت مختلف التخصصات: الشرعية، والاقتصادية، والاجتماعية والإنسانية التطبيقية منها 8 كراسي قيد الاعتماد، بهدف توفير بيئة بحثية ذات معايير علمية عالمية تقوم على الشراكة المجتمعية، وسعيا لإثراء المعرفة في تخصصات الجامعة، علاوة على إبراز المكانة العلمية للمملكة على المستوى الدولي.