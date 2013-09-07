محافظ الحناكية يبحث مع رؤساء المراكز المشكلات والمقترحات

عارف السحيمي (الحناكية)

وقف محافظ الحناكية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة البارحة في مبنى المحافظة الجديد، في لقائه برؤساء مراكز المحافظة الـ14 ومشايخ ونواب القبائل بالمحافظة والقرى التابعة لها، على مشكلاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور رئيس بلدية الحناكية فرحان الحربي ومساعده هزاع الطريسي ومدير شرطة الحناكية العقيد خالد البدراني ومدير الدفاع المدني بالحناكية العقيد مظلي محمد الصبحي وبعض مديري الجهات الحكومية والخيرية، بمشاكلهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم.وفي بداية اللقاء رحب محافظ الحناكية بالحضور وشكر لهم استجابتهم للدعوة وحرصهم على كل ما يفيد المواطن وحثهم على التعاون مع مشايخ القبائل بحل جميع مشاكل المواطنين وتسهيل معاملاتهم بما يخدم المصلحة العامة، وذلك بحسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الدائمة وحرصه على خدمة المواطن بالدرجة الأولى الذي وضع المسؤولون لأجله، كما طالبهم على الجد والاجتهاد ومراقبة الإحداثات وتطبيق الأنظمة والتعليمات، بعدها تحدث رؤساء المراكز وشيوخ القبائل مع المحافظ في كل ما يتعلق بمشاكلهم وملاحظاتهم، فيما وصف بندر بن نايف بن راجح رئيس مركز بلغه الاجتماع بأنه طيب ومبارك، مشيرا إلى أنهم كرؤساء مراكز دائما تحت توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة وكذلك محافظ الحناكية اللذين دائما ما يوجهان لمصلحة المواطن وسير العمل، مبينا أن الاجتماع يأتي لتعزيز أوجه التعاون بين روساء المراكز وشيوخ القبائل بحيث تحل جميع الإشكالات داخل المركز بشكل ودي دون أي تعقيدات وروتين وبيوقراطية. وأضاف «لمسنا منهم التعاون وعلى رأسهم المحافظ»، واصفا الاجتماع بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.فيما اعتبر الشيخ موسى بن سمير الحيسوني مدير المكتب التعاوني بالحناكية، الاجتماع بأنه لفتة جيدة من المحافظ للجمع بين رؤساء المراكز وشيوخ القبائل للتشاور بما يتحقق المصلحة العامة لرأب الصدع والقضاء على المشاكل في مهدها وتأسيس علاقة جيدة بينهم.من جهته، أكد شيخ قبيلة الحسنان من حرب، سلطان بن سعيد الحيسوني أن شيوخ القبائل لهم تأثير على أفراد القبيلة «ونحن متعاونون مع الجميع ونسعى لحل المشاكل مستقبلا بالتعاون مع المحافظة والجهات الحكومية».وأكد معرف قرية العوشزي تركي بن بدر الطريسي أن محافظ الحناكية يعمل على حل جميع ما يصعب في المراكز، مشيرا إلى سعيه للم شمل الجميع دون أن يسابق لإثارة المشاكل.