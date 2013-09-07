كيف يكتشف الوالدان إصابة طفلهما باضطراب الذاتوية؟

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، تمثل اضطرابات الذاتوية أحد الاضطرابات التى تحدث فى مرحلة الطفولة، وهى تعد فى حقيقتها عبارة عن متلازمة أو مجموعة من الإعراض المرضية التى تؤثر على الطفل، قبل أن يصل عمره إلى حوالى سنتين ونصف أو ثلاثة سنوات وتشمل هذه الاضرابات ما يلى :

> - اضطرابات فى سرعة أو تتابع مظاهر النمو المختلفة.

> - اضطرابات فى الاستجابات الحسية للمثيرات المختلفة.

> - اضطرابات فى الكلام واللغة والقدرات المعرفية.

> - اضطرابات فى التعلق أو الانتماء أو التعامل مع الأحداث والموضوعات.

أكد الدكتور جمال، أن الأطفال الذاتويين يتسمون بعدم القدرة على المشاركة فى العلاقات الاجتماعية، ويعانون من اضطرابات فى القدرة على إقامة علاقات صداقة حميمة مع الأطفال فى مثل سنهم، وحتى أن وجدت فأنه يغلب عليها الصمت والارتباك، مشيراً إلى أنه يعانى هؤلاء الأطفال من ضعف التعاطف والأحاسيس.

يوضح جمال فى هذا المقام، يجب حصول مثل هؤلاء الأطفال على خدمات إرشادية وعلاجية نفسية وطبية تساعدهم بقدر الإمكان على التكيف النفسى والاجتماعى.