هل هناك علاقة بين الآلام ونزيف اللثة والإصابة بمرض السكر

أرسلت قارئة عمرى 32 عاما وتقول إنها اكتشفت حديثا أنها مصابة بمرض السكر كما أنها تعانى من نزيف دائم بالأسنان وتخشى تخلخل أسنانها فهل هناك علاقة بين الإصابة بمرض السكر وسقوط الأسنان ؟

يجيب الدكتور احمد رضوان استشارى جراحة الأسنان والفم أن مرض السكر هو مرض خطير يصيب الإنسان وإذا لم يقم الشخص المصاب به بإتباع التعليمات وخاصة التى تخص نظامه الغذائية فإن المضاعفات تكون كبيرة وكثيرة وقد تؤدى إلى الوفاة.

وأضاف رضوان انه من المعروف جدا عن مرض السكر يسبب مضاعفات مرضية كثيرة ومنها التهاب اللثة ونزيفها وذلك بسبب انتشار الفطريات والبكتريا داخل الفم ( فمن المعروف أن التفاعلات الكيمائية التى تتم داخل جسم مريض السكر تنتج دائما أحماض أخرى لذلك غالبا ما يستيقظ مريض السكر وهناك رائحة أسيتون بفمه) ويؤدى انتشار تلك الأحماض فى بعض الأحيان إلى حدوث تخلل ثم سقوط الأسنان والضروس.

كما أن هناك سببا آخر للآلام الأسنان عند مريض السكر وهو بسبب تراجع عمل خلايا الدم البيضاء فى حماية الجسم والفم على وجه الخصوص فيصبح الفم مرتع خصب لكل البكتريا دون أى رادع مما يعرض الإنسان لإصابات كثيرة.

كما أن ضعف الجهاز المناعى يعرض مريض السكر إلى الإصابة تسوس الأسنان وإذا لم يقم المريض بمعالجة أى تغييرات سالبيه تظهر على اللثة وخاصة فى بداية الإصابة فسيواجه الكثير من المضاعفات التالية مثل تخلخل الأسنان وسقوطها لذلك عند ظهور أى التهاب بسيط باللثة لا يجب الاستخفاف به والسرعة إلى حله.

ونصح رضوان بإتباع عدة أمور من شأنها أن تحافظ على الأسنان من الإصابة بأى مكروه ومنها قياس نسبة السكر بالجسم بصفة دورية لعلاجه مبكرًا عند ارتفاعه أو انخفاضه واستخدام فرشة الأسنان والمعجون مرتين يوميا على الأقل لتخلص من بقايا الطعام والتى تتواجد بين الأسنان وزيارة طبيب الأسنان بصفه دورية حتى إذا لم تكن تعانى من أى خطب من الأسنان فزيارة مرة كل 6 أشهر تحميك من الإصابة بأى أمراض خاصة باللثة.