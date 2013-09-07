ابن رئيس "الجمعية المصرية" الإخواني يعتدي بالضرب على مراسل "نايل سينما" في "مالمو"

كتب : نجلاء ابو النجا السبت 07-09-2013 01:56

رغم هدوء الأوضاع فى مهرجان "مالمو" فى اليومين السابقين، وبعد سفر الوفد المصرى إلى القاهرة وتأمين البوليس السويدى وشركة الأمن الخاصة لكل المصريين المتواجدين، وقع احتكاك جديد، مساء أمس، أثناء عرض فيلم "لا" لهشام عبدالحميد، حيث تواجد فردين فقط من المناصرين لجماعة الإخوان المسلمين أمام صالة العرض، وتبين أن احدهم ابن سامى صادق رئيس الجمعية المصرية بـ "مالمو" والمنتمي لجماعة الإخوان، وتشاجر الشاب مع مصور قناة "نايل سينما" مهاب زنون ولكمة لكمتين بوجهة وحطم الكاميرا الخاصة بمهاب، وعندما اقتربت عزة الحسيني المصرية المشاركة بلجنة التحكيم دفعها الشاب الإخواني بقوة وأسقطها أرضا، فتجمع البوليس السويدي وكل الحاضرين وهرب الشاب الاخواني في ثوان، وحرر البوليس السويدي محضرا في الحال، وانتشر في المكان، واتصل مسؤول من مجلس الوزاراء السويدي ليتابع الأوضاع، ودفع بقوات أمن جديدة وحراسة خاصة لمهاب زنون بصفته إعلامي تعرض لاعتداء مباشر، وتواصل قوات الأمن السويدي تمشيط المنطقة المحيطة بالمهرجان لتأمين المصريين حتى انتهاء المهرجان ويوم الختام.