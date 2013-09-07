أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

هيئة الشمالية تؤهل «مهارات الاحتساب» لدى 25 من منسوبيها

Google+ Print
هيئة الشمالية تؤهل «مهارات الاحتساب» لدى 25 من منسوبيها هيئة الشمالية تؤهل «مهارات الاحتساب» لدى 25 من منسوبيها

    اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الاحتساب في الاسواق ل 25 متدرباً من منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحدود الشمالية، وذلك في قاعة التدريب بمقر الفرع الرئيسي بعرعر.

وأوضح عبدالله المشيطي المتحدث الرسمي بفرع الرئاسة للهيئة بالحدود الشمالية أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أيام بإشراف المدرب الشيخ أحمد محمد بلعوص، واستهدف البرنامج القياديين والأعضاء والعاملين في الميدان، ويهدف إلى تنمية وصقل معارف ومهارات عضو الهيئة في مهارات الاحتساب في الأسواق، ويلامس احتياج العاملين في الميدان لتنمية مهاراتهم العملية.

وأضاف أن المتدربين اطلعوا على أنظمة وتعليمات لأداء العمل الصحيح وفق الإجراء السليم في الميدان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية