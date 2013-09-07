هيئة الشمالية تؤهل «مهارات الاحتساب» لدى 25 من منسوبيها

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الاحتساب في الاسواق ل 25 متدرباً من منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحدود الشمالية، وذلك في قاعة التدريب بمقر الفرع الرئيسي بعرعر.

وأوضح عبدالله المشيطي المتحدث الرسمي بفرع الرئاسة للهيئة بالحدود الشمالية أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أيام بإشراف المدرب الشيخ أحمد محمد بلعوص، واستهدف البرنامج القياديين والأعضاء والعاملين في الميدان، ويهدف إلى تنمية وصقل معارف ومهارات عضو الهيئة في مهارات الاحتساب في الأسواق، ويلامس احتياج العاملين في الميدان لتنمية مهاراتهم العملية.

وأضاف أن المتدربين اطلعوا على أنظمة وتعليمات لأداء العمل الصحيح وفق الإجراء السليم في الميدان.