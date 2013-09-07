القريشي يوجه بتشكيل فريق نسائي للمقابلات برفحاء

وجه المدير العام للتربية والتعليم بالمنطقة الشمالية الأستاذ عبدالرحمن القريشي مكتب التربية والتعليم برفحاء بتشكيل فريق عمل نسائي لإجراء المقابلات الشخصية للمعلمات البديلات المثبتات الساكنات في محافظة رفحاء وما جاورها في رفحاء، بدلاً من تكبد عناء السفر لمدينة عرعر "600" كم، ويأتي ذلك تسهيلاً على المعلمات، وبناء على ما عرضه مكتب التربية والتعليم وطلبات أولياء أمور البديلات بإجراء المقابلات في المكتب القريب من مقر سكنهن نظراً لتباعد المسافات بين مدن ومحافظات المنطقة الشمالية حيث تبعد إدارة التعليم "600" كم ذهابا وإيابا عن محافظة رفحاء، وقال الأستاذ عبدالرحمن القريشي: "أما البديلات واللاتي سبق التعاقد معهن في محافظة رفحاء ومقر سكنهن الآن في مدينة عرعر فسيتم إجراء المقابلات الشخصية لهن في مدينة عرعر بناء على طلبهن".