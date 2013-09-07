انطلاق أعمال الجوازات في الحج.. اليوم

تنطلق اليوم السبت أعمال المديرية العامة للجوازات في الحج لهذا العام 1434ه وذلك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكذلك في مراكز مداخل العاصمة المقدسة.

وقد أكد قائد قوات الجوازات للحج مساعد مدير عام الجوازات اللواء عايض بن تغاليب الحربي أن المديرية العامة للجوازات وبإشراف صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ومتابعة مدير عام الجوازات قد أعدت جميع الكوادر البشرية والمتطلبات التقنية لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام والقيام بالمهام الموكلة لها في الحج وقد تم تزويد جميع المواقع بالأجهزة اللازمة وملحقاته من الحاسب الآلي لضمان القيام بمهامها على أكمل وجه، مضيفا أن الجوازات ستواصل هذا العام تسجيل بصمات جميع الحجاج.

كما حذر قائد قوات الجوازات للحج المواطنين والمقيمين من محاولة الحج بدون تصريح أو نقل المخالفين لأن ذلك سوف يعرضهم إلى أقصى العقوبات التي ستطبق هذا العام بكل صرامة والتي من ضمنها ترحيل الوافد الذي يحاول الحج بدون تصريح ومنعه من دخول المملكة لمدة عشر سنوات. مؤكداً أن الجوازات في مداخل مكة المكرمة ومداخل المدينة المنورة جاهزة للقيام بأعمالها وكشف أي محاولة لمخالفة التعليمات كما تم دعمها بطاقم نسائي مدرب.