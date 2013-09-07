أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فريق طبي أمريكي يبحث تطوير أجنحة مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

Google+ Print
فريق طبي أمريكي يبحث تطوير أجنحة مستشفى الولادة والأطفال ببريدة فريق طبي أمريكي يبحث تطوير أجنحة مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

    استقبل مدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة الدكتور ابراهيم الثويني فريقاً طبياً من جامعة منيسوتا الامريكية الذي يزور المستشفى حالياً بحضور نائب مدير المستشفى عبدالعزيز الفوزان.

وتهدف الزيارة إلى تطوير عمل أجنحة الولادة بالمستشفى، حيث تبادل الفريق الطبي الزائر مع طاقم المستشفى جميع السبل المتاحة من أجل الرقي وتطوير الخدمة بأقسام الولادة.

من جانبه ذكر الدكتور الثويني أن المستشفى يسعى إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المراجع للمستشفى، مضيفاً أن زيارة الوفد الأمريكي تهدف إلى تطوير أقسام أجنحة الولادة بالمستشفى، وأن هذه الزيارة سيكون لها مخرجات تنعكس بإذن الله على إيجابياً على المستشفى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية