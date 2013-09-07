فريق طبي أمريكي يبحث تطوير أجنحة مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

استقبل مدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة الدكتور ابراهيم الثويني فريقاً طبياً من جامعة منيسوتا الامريكية الذي يزور المستشفى حالياً بحضور نائب مدير المستشفى عبدالعزيز الفوزان.

وتهدف الزيارة إلى تطوير عمل أجنحة الولادة بالمستشفى، حيث تبادل الفريق الطبي الزائر مع طاقم المستشفى جميع السبل المتاحة من أجل الرقي وتطوير الخدمة بأقسام الولادة.

من جانبه ذكر الدكتور الثويني أن المستشفى يسعى إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المراجع للمستشفى، مضيفاً أن زيارة الوفد الأمريكي تهدف إلى تطوير أقسام أجنحة الولادة بالمستشفى، وأن هذه الزيارة سيكون لها مخرجات تنعكس بإذن الله على إيجابياً على المستشفى.