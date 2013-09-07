«مبتعثو» الجوية في إكسفورد يزورون «العلم الأخضر»

قام عدد من مبتعثي القوات الجوية السعودية في كلية إكسفورد الجوية ببريطانيا بزيارة إلى قاعدة كوننزبي الجوية التي تشهد حالياً تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني بين القوات الجوية السعودية والبريطانية، حيث التقى الطلبة بالمشاركين في التمرين كما التقوا قائد التمرين العميد الطيار الركن محمد الشهراني الذي دعاهم في كلمة توجيهية إلى مواصلة الجد والاجتهاد في دراستهم وتحصيلهم العلمي في مجال تخصصهم، حيث يدرس الطيارون والفنيون المبتعثون هناك عدة تخصصات منها علوم الطيران والميكانيكا والالكترونيات والتسليح.

من جهته رفع مساعد الملحق العسكري لشؤون القوات الجوية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن ودبلن المقدم سليمان المبارك شكره وتقديره إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو نائب وزيرالدفاع وقائد القوات الجوية على اهتمامهم ورعايتهم للطلبة العسكريين المبتعثين، منوهاً في هذا الصدد بدعم وتوجيه الملحق العسكري بالسفارة العميد الطيار عبدالله الزغيبي لخدمة منسوبي القوات المسلحة.