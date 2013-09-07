مركز د. الرشيد للأيتام يستقبل طلابه الجدد ويدشن مجلة «نهر العطاء» بحضور السبهان

حائل - خالد العميم

في مساء بهيج لمشاركة الأيتام الفرحة بمناسبة استقبال الطلاب الجدد وتدشين مجلة نهر العطاء.. نظم مركز الدكتور ناصر الرشيد للأيتام بحائل فعالية احتفائية بهذه المناسبة شارك فيها مدير عام الشؤون الاجتماعية بحائل الأستاذ سالم بن عبدالكريم السبهان ومدير مركز الدكتور ناصر الرشيد للأيتام بحائل الأستاذ عبدالعزيز حمود الحميان وعدد من المسؤولين والمختصين بالمركز واستهلت الفعاليات بكلمة ألقاها الأستاذ فريح محمد العياد الأخصائي بالمركز تطرق فيها إلى مكانة اليتيم وكيفية أثر الفعاليات والبرامج في دمجه بالمجتمع.. مقدرا اهتمام ودعم الجميع لكل فئات الأيتام.. بعدها قدمت العديد من البرامج والأنشطة والمسابقات الرياضية المتنوعة والتي شهدت تفاعلاً كبيراً بين الطلاب المشاركين من الأيتام بالمركز بإشراف من المدربين بندر الشهوان وطعيسان زعال، عقب ذلك دشن السبهان خلال رعايته مجلة نهر العطاء الصادرة من المركز وهي عبارة عن مجلة سنوية ستعنى في اكتشاف مواهب الطلاب بالمركز ودور المجلة الإعلامية في نشر الأخبار والتقارير عن المركز بإشراف من المسؤول فريح العياد. وفي نهاية الحفل وزعت شهادات الشكر لموظفي المركز المبدعين في عملهم، وكذلك سلمت الجوائز للطلاب الجدد.