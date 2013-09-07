فلكية جدة: ظاهرةٌ «نادرة» في سماء المملكة.. غداً

قالت الجمعية الفلكية بجدة إن سماء المملكة ستشهد يوم الأحد 8 سبتمبر حدثاً نادراً، حيث سيعبر هلال قمر ذي القعدة أمام نجم المرتبة الأولى السماك الأعزل، ويخفيه عن الراصدين لفترة وجيزة في ظاهرة تسمى "الاحتجاب".

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة: إن ظاهرة "الاحتجاب" سوف تكون مرصودة في شرق كندا وجنوب غرينلاند وأوروبا وشمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية ووسط آسيا وغرب روسيا، وسيكون للراصدين في الشرق الأوسط الحظ الأوفر لرصد هذا الحدث نظراً لأن الاحتجاب يحدث عند غروب الشمس أو قبل غروب القمر.

وسوف تبدأ ظاهرة "الاحتجاب" في المملكة من المنطقة الشرقية بعد غروب الشمس حيث ترصد المرحلة الأولى للاحتجاب عندما يعبر الطرف العلوي المظلم من هلال القمر، والذي سيكون مضاءً بنسبة 10% أمام نجم السماك الأعزل.