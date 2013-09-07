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المهندس الحصين يوقع عقود مياه جديدة بالشرقية

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المهندس الحصين يوقع عقود مياه جديدة بالشرقية المهندس الحصين يوقع عقود مياه جديدة بالشرقية

    وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين عقدين جديدين لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية بتكلفة إجمالية بلغت (56,635,179) ريالاً، وذلك بالتعاقد مع شركات وطنية متخصصة في هذين المجالين لتقوم بالتنفيذ خلال مدد زمنية مختلفة.

صرح بذلك مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف المهندس سراج بخرجي الذي أوضح بأن العقدين المبرمين هما عقد مشروع إنشاء محطة الضخ الرئيسية رقم (P14A) ومحطة الضخ رقم (P13) وشبكات الصرف التابعة لها بمحافظة الجبيل (الجزء الأول) بمبلغ (35,000,040) ريالاً ومدة العقد سنتان وعقد مشروع شبكات المياه لمدينة النعيرية (المرحلة الثانية) بمبلغ (21,635,139) ريالاً ومدة العقد سنتان.

ومن جهته وقع مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف ثلاثة عقود أخرى بمبلغ إجمالي (1,896,450) ريالاً وهي: عقد مشروع استكمال مصب الوايتات بمدينة العيون بالأحساء بنظام الشراء المباشر بمبلغ (497,450) ريالاً ومدة العقد ستة أشهر، وعقد مشروع تطوير محطة الجش الرئيسية وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ (495,000) ريالاً ومدة العقد خمسة أشهر، وعقد مشروع استبدال الحواجز الداخلية بمبنى المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية بمبلغ (904,000) ريالاً ومدة العقد شهران.

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