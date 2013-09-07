نائب أمير القصيم: طريق الرس - رياض الخبراء سيرى النور.. قريباً

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية دور هيئة السياحة وأمانة المنطقة في انتشار سوق الأسر الشعبية المنتجة والمصاحبة لمهرجانات التمور، مشدداً على أهمية التنوع الذي يولد التنافس ويحقق بالتالي الإبداع.

وحول توقف العمل في طريق الرس- رياض الخبراء الجديد أكد سموه متابعته لهذا الأمر مع مدير الطرق والنقل بالمنطقة مؤكداً بأن الطريق سيرى النور قريباً بإذن الله شاكراً للمزارعين تبرعهم بأجزاء من أراضيهم. وحول مشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة في بعض محافظات ومراكز المنطقة وعد سموه بإيلاء هذا الأمر اهتمامه شخصياً مؤكداً بأنه لن يرتاح في منزله وهو يرى انقطاع الكهرباء عن بعض المواطنين فنحن لا نريد أن نعيش في براد وهم في حر.

وحول طريق القصيم- مكة المكرمة الجديد أوضح سموه بأنه تم اعتماد المرحلة الثالثة وبأن الطريق أنُجز منه حتى الآن ما يقارب ال٢٠٠ كم، ولم يتبق إلا القليل للوصول إلى ذات عرق مشيداً بدعم الدولة واعتمادها للمبالغ وتسديدها للمقاولين.

من جهة ثانية شرّف سمو نائب أمير منطقة القصيم حفل العشاء الذي أقامه الشيخ حسن بن سلطان السلطان في مزرعته تكريماً لسموه وقد كان في استقباله لدى وصوله الشيخ حسن السلطان ومحافظ رياض الخبراء اللواء متقاعد فهد بن حسن السلطان وعضو مجلس الشورى الدكتور سلطان بن حسن السلطان.