ماذا تنتظر مصر من مباريات تصفيات المونديال يوم السبت؟

ماذا هي النتائج التي تخدم مصر في المباريات التي ستلعب يوم السبت في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2014؟ .

وضمنت مصر التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال، بعد تصدر المجموعة السابعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام غينيا يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

ولجأت مصر إلى مواجهة أوغندا وديا في أغسطس لتحسين موقعها في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ، والذي سيصدر يوم 12 سبتمبر.

مصر تحتل المركز الـ11 إفريقيا برصيد 544 نقطة في تصنيف الفيفا بحسب شهر أغسطس، وترتيب الفراعنة من ضمن المنتخبات التي اقتربت من التأهل سيضعها في التصنيف الثاني حتى الآن.

ويسبق مصر من ضمن المنتخبات التي ضمنت التأهل كوت ديفوار، والجزائر، وغانا.

وسيحسم يوم السبت مصير خمس مجموعات، يهتم المصريون بمتابعة 4 منهم.

في المجموعة الثانية، تتنافس تونس والرأس الأخضر، ويأتي من مصلحة الفراعنة أن يتأهل نسور قرطاج كون ترتيبها يأتي تاسعا بين المنتخبات الإفريقية، بينما الرأس الأخضر سادسا.

ثم الكونجو ينافس بوركينا فاسو في المجموعة الخامسة، الأول يأتي ترتيبه 23 ولا يمثل خطرا على تصنيف مصر، بينما المنتخب البروكينابي يحتل المركز السابع إفريقيا.

وتلعب بوركينا فاسو مع الجابون على ملعبها، وتواجه الكونجو النيجر خارج أراضيها.

ويأتي منتخب نيجيريا الذي يحتل المركز الخامس إفريقيا بفرص أقرب عن مالاوي الذي ينافسه بقوة على بطاقة التأهل في المجموعة السادسة، والأخير لا يضايق الفراعنة.

ويتواجه المنتخبان يوم السبت.

ويلعب منتخب السنغال أمام أوغندا في مباراة حسم بطاقة المجموعة العاشرة، والمنتخبان أقل تصنيفا من الفراعنة.