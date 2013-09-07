المزينة: حريصون على تعزيز الهوية والولاء

أكد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الهوية الوطنية والولاء والانتماء للوطن وإعلاء قيمتها لاسيما في نفوس الأجيال الجديدة للمساهمة في خلق الشخصية الوطنية بمساهمة برامج الأنشطة الصيفية لطلاب وطالبات المدارس التي تنظمها الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون في قرية التراث.

جاء ذلك خلال حفل تخريج طلبة الأنشطة الصيفية في قرية التراث، بحضور اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، رئيس اللجنة العليا لبرنامج الأنشطة الصيفية، واللواء طيار احمد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، واللواء محمد سعيد المرّي، نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، نائب رئيس اللجنة العليا للأنشطة الصيفية، والعميد عبد الله علي الغيثي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد المهندس خالد المري، مدير إدارة الاتصالات، و أنور الهنائي، مدير إدارة قرية التراث ومجلس غرفة ام الشيف، و محمد جاسم المدير التنفيذي للمواقع التراثية والأثرية، والدكتور صلاح القاسم مستشار، هيئة دبي للثقافة والفنون، و فهيمه جعفر مشرف القرية منسق الفعاليات و فيصل المهيري موظف في الهيئة.

أهداف

وقال المزينة :إن الدورات الصيفية حققت أهدافها وترجمت عمليا مفهوم الهوية الوطنية لدى النشء من خلال تعريفهم بالماضي العريق وحثهم على الاعتزاز بالهوية الوطنية والتراث والعادات والتقاليد والموروثات الشعبية القديمة والمشغولات اليدوية التقليدية من أجل غرس حب الوطن في قلوب الجميع وتوجيهها في إطار علمي تدريبي يخدم الوطن، ويبني للغد، ويعزز من ملامح الانتماء والولاء، ودمج مفاهيم الهوية الوطنية في المحتوى العلمي والتدريبي للدورات.

إستراتيجية

و أشاد أنور الهنائي بمبادرة القيادة العامة لشرطة دبي وتنفيذها لبرنامج تراثي حرفي للناشئة في فترة إجازاتهم الصيفية الأمر الذي يخدم الأهداف الإستراتيجية في ربط الناشئة بتراثهم وتعزيز التواصل معنا كجهات قائمة على رعاية التراث وحفظه وذلك ليس فقط خلال الرحلات الترفيهية وإنما من خلال برامج متكاملة.

وقال :سنكون سعداء باستقبال فعاليات البرنامج بشكل سنوي، مع استعدادنا لتطوير الورش وفقا لرؤية القائمين على البرنامج من الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي.

وكان حفل التخريج بدأ بمشاهدة المزينة والحضور لعرض قدمه الطلبة المشاركون في دورة الخيالة، وانتقل إلى قاعة الخط العربي استمع فيها إلى ما تعلمه الطلاب من أنواع الخط العربي وطريقة كتابته ثم استمع لشرح من الطلاب لما تعلموه من العادات والتقاليد المتبعة "السنع الاماراتي "في تقديم القهوة العربية للضيوف،كما قام بزيارة قاعة البيئة البحرية حيث تعلم الطلبة الحرف اليدوية المتمثلة في صناعة "الحبال والألياخ وأدوات الغوص " .

وفي ختام الحفل قام المزينة بتكريم المسئولين من هيئة دبي للثقافة والفنون إدارة قرية التراث، كما قام بتخريج 122 طالبا وطالبة المشاركين في دورة الهوية الوطنية، حاثا الطلبة على التفاني في خدمة وطنهم والتحلي بالأخلاق الإسلامية والولاء .

إشادة

أشاد اللواء خميس مطر المزينة بالتعاون القائم بين شرطة دبي و هيئة دبي للثقافة والفنون ممثلة بقرية التراث.

وقال :إن هذا التعاون أثمر تخريج أفواج من أبنائنا وبناتنا بعدد كبير، منهم من هو متخصص في صنع القهوة وفنون صبها، وآخرون يتقنون أهمية "الليخ" وكيف استفاد آباؤهم وأجدادهم من سعف النخيل في صنع الحبال وشبك الصيد، ومجموعة أخرى تتقن بعض أبجديات صناعة الفخار ومجموعة من أبنائنا يدركون قيمة الخط العربي وفنونه